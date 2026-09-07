Танцевальную драму Мигеля «Искусство падения» покажут онлайн в сентябре

В конце сентября на экраны выйдет сериал «Искусство падения», постановщиком которого стал хореограф, режиссер, наставник телешоу «Танцы» Мигель. Сценарий танцевальной драмы написала Дарья Грацевич («Измены», «Черное облако», «Интерны», «Холоп»).

По сюжету молодой танцор Дима (Илья Прелин) участвует в танцевальном шоу и попадает под влияние строгого наставника Фила (Артур Астман). Вместе со своей девушкой Юлей (Анна Цыганкова) он становится участником психологического эксперимента, который Фил ставит на всех окружающих.

Наряду с профессиональными актерами в сериале появятся танцоры и хореографы, известные по шоу «Танцы». Роли исполнят Дмитрий Щебет, Линда Лапиньш, Игорь Грабузов, Глеб Бочков, Алена Константинова, Анастасия Вядро, Амбарцум Кабанян и Никита Санаев.