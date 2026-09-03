Ургант и Маликов появятся во втором сезоне комедии «Мамонты» с Юрием Стояновым

По сюжету внучка главного героя отправляется учиться в Петербург.
Создатели лирической комедии «Мамонты» приступили к съемкам второго сезона. К роли наивного пенсионера Николая Николаевича вернулся актер Юрий Стоянов. К касту новых серий среди прочих присоединились Андрей Ургант и Кирилл Кяро, а в камео появится певец Дмитрий Маликов.
Первый сезон «Мамонтов» показали в 2024 году. По сюжету пенсионер Николай Николаевич продает квартиру, чтобы перебраться в Москву поближе к дочери и внучке, но становится жертвой мошенников и начинает собственное расследование в даркнете, который совершенно не понимает.
В новых сериях внучка Николая Полина отправляется учиться в Петербург, где встречает Эдика — свою первую детскую любовь. На этот раз именно Эдик попадает в лапы мошенников, а Николай Николаевич и влюбленный в Полину Виталик спасают парня от угрозы.
В новых сериях появятся Марьяна Спивак, Елизавета Ищенко, Лев Малишава, Наталья Павленкова, Екатерина Стулова, Наталья Кудряшова, Егор Павлычев, Сергей Радченко, Алексей Онежен, Варвара Пахомова и Надежда Маркина. Режиссером-постановщиком второго сезона стал Иван Соснин, который работал над пилотной серией «Мамонтов» и над драмой «30 секунд» о больничных клоунах.
Вместе с Сосниным сценарий нового сезона писали Татьяна Леонова и Кирилл Дышловой при участии Елены Хановой и Марии Орловой. Креативный продюсер сериала — Мария Меленевская («Престиж»), а продюсерами продолжения выступили Дмитрий Пачулия, Ямур Гильмутдинов, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Снимает новые эпизоды оператор-постановщик Иван Соломатин.
«Мамонты 2» выйдут в онлайн-кинотеатре Okko. Дата премьеры станет известна позже.
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