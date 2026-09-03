Ургант и Маликов появятся во втором сезоне комедии «Мамонты» с Юрием Стояновым

Создатели лирической комедии «Мамонты» приступили к съемкам второго сезона. К роли наивного пенсионера Николая Николаевича вернулся актер Юрий Стоянов. К касту новых серий среди прочих присоединились Андрей Ургант и Кирилл Кяро, а в камео появится певец Дмитрий Маликов.

Первый сезон «Мамонтов» показали в 2024 году. По сюжету пенсионер Николай Николаевич продает квартиру, чтобы перебраться в Москву поближе к дочери и внучке, но становится жертвой мошенников и начинает собственное расследование в даркнете, который совершенно не понимает.

В новых сериях внучка Николая Полина отправляется учиться в Петербург, где встречает Эдика — свою первую детскую любовь. На этот раз именно Эдик попадает в лапы мошенников, а Николай Николаевич и влюбленный в Полину Виталик спасают парня от угрозы.