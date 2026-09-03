Французское документальное кино из конкурсов Канн, Берлинале и «Сезара» покажут в «Брусницыне»

6 и 10 сентября в культурном квартале «Брусницын» пройдут показы французских документальных фильмов 2020-х. Медиа о документальном кино БЛИ(К) при поддержке Французского института подготовило программу из трех картин, которые ранее не показывали в России.

В афише 6 сентября — фильм Гийома Брака «Так долго» (Ce n'est qu'un au revoir). Его мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале 2024 года в программе ACID. Док фиксирует последние месяцы перед выпуском подростков из школы-интерната. Показ пройдет в камерном формате при свечах.

10 сентября представят сразу два фильма. Начнут с обладателя «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля за лучший короткометражный фильм 2023 года — «Гусениц» (Les Chenilles) Мишель и Ноэль Кесервани. Картина расскажет о двух ливанских женщинах Асме и Саре, которые работают в одном ресторане в Лионе, находят утешение в дружбе и вместе справляются с тоской по дому.

«Механика жидкостей» (La mécanique des fluides) Галы Эрнандес Лопес — лучший документальный короткий метр по версии премии «Сезар» 2024-го. Фильм-эссе исследует современный рынок романтических отношений в цифровом пространстве. Режиссер вслушивается в видеоблоги, вчитывается в интернет-форумы и всматривается в гугл-карты, где снова и снова натыкается на искаженные стандарты красоты, пугающие алгоритмы, интернет-градации привлекательности и странные истории реальных людей.

Фильмы идут на французском языке с русскими субтитрами. После показов зрителей приглашают на дискуссии с участием авторов медиа БЛИ(К).

Начало сеансов в 19:00 на Кожевенной линии, 30. Вход свободный.

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