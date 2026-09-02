В «Авроре» состоится петербургская премьера инди-драмы «Лето будет общим» с Алексеем Воробьевым, Марком Богатыревым и Ириной Пеговой

Режиссер о пути к дебютному фильму — в интервью изданию «Искусство кино»:

Уже в 13 лет, пока без артикулированного желания, поступил в Московскую международную киношколу. Первый год там филонил, а потом случился перелом: близкий друг подсунул роман Стейнбека «О мышах и людях». За ночь прочитал, поплакал, а когда проснулся понял, что мне необходимо поставить этот материал. С единомышленниками мгновенно зашли в то, что казалось 14–15-летним ребятам препродакшеном. (Смеется.) Рисовали, делали экспликации и аниматики, даже набрали актеров для съемок на Алтае. Безумие полное. <...> После 11-го класса поступил во ВГИК к Хотиненко. На полтора года хватило. <...>

Дальше, казалось, будет пустая трата себя на повторения. Было принято стратегическое решение отчислиться. В стратегию, правда, не укладывалась служба в армии. Зато там была возможность укрепить себя. И вернуться с кое-какими планами, потому что режиссер, который не снимает, — оторванный ломоть.

Вернулся, чтобы встретить Мику, с которым мы знакомы десять лет, попросить его набрать долгов на фильм. И сказать: «Обещаю, что в процессе написания каждой строчки буду помнить о миллионе, в который мы должны уложиться!» Почти получилось.