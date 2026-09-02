Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

В «Авроре» состоится петербургская премьера инди-драмы «Лето будет общим» с Алексеем Воробьевым, Марком Богатыревым и Ириной Пеговой

Дебютная картина Даниила Меркулова, показанная на Шанхайском кинофестивале, идет в ограниченном прокате.

16 сентября в Петербурге впервые покажут драму Даниила Меркулова «Лето будет общим». В дебютном фильме режиссера среди прочих снялись Марк Богатырев (в роли Царя Давида), Ирина Пегова и певец Алексей Воробьев (играет предводителя аргонавтов Ясона, а не Джокера!). Мировая премьера картины состоялась на Шанхайском кинофестивале, и сейчас она идет в ограниченном прокате.

По сюжету три друга отправляются к морю, чтобы вернуть одному из них обоняние, но вскоре путешествие превращается в поиск ответа на вопрос: «Как стать героем?». За помощью они обращаются к героям разных эпох: Ясону, царю Давиду и Жанне д’Арк. Но их ответы рождают только новые вопросы, и когда друзья оказываются готовы повернуть назад, их планы нарушает внезапная встреча.

Personality, «дом», 2026
Personality, «дом», 2026
Personality, «дом», 2026
Personality, «дом», 2026

Режиссеру фильма Даниилу Меркулову и генеральному продюсеру Мике Липману по 24 года. Вместе с Олегом Ершовым они сами исполнили в драме главные роли. Также в кадре появится Анна Савранская («Лед 3», «Метод 3») — она играет девушку Таню и Жанну д’Арк.

Даниил Меркулов

Режиссер о пути к дебютному фильму — в интервью изданию «Искусство кино»:

Уже в 13 лет, пока без артикулированного желания, поступил в Московскую международную киношколу. Первый год там филонил, а потом случился перелом: близкий друг подсунул роман Стейнбека «О мышах и людях». За ночь прочитал, поплакал, а когда проснулся понял, что мне необходимо поставить этот материал. С единомышленниками мгновенно зашли в то, что казалось 14–15-летним ребятам препродакшеном. (Смеется.) Рисовали, делали экспликации и аниматики, даже набрали актеров для съемок на Алтае. Безумие полное. <...> После 11-го класса поступил во ВГИК к Хотиненко. На полтора года хватило. <...>

Дальше, казалось, будет пустая трата себя на повторения. Было принято стратегическое решение отчислиться. В стратегию, правда, не укладывалась служба в армии. Зато там была возможность укрепить себя. И вернуться с кое-какими планами, потому что режиссер, который не снимает, — оторванный ломоть.

Вернулся, чтобы встретить Мику, с которым мы знакомы десять лет, попросить его набрать долгов на фильм. И сказать: «Обещаю, что в процессе написания каждой строчки буду помнить о миллионе, в который мы должны уложиться!» Почти получилось.

Снимал черно-белый фильм Андраник Мамян. Над саундтреком «Лето будет общим» работал композитор Султан Шакур. Художниками стали Карина Галимуллина и Александра Иванова.

Personality, «дом», 2026
Personality, «дом», 2026
Personality, «дом», 2026
Personality, «дом», 2026

Петербургская премьера начнется 16 сентября в 19:30 на Невском, 60. Фильм представит ведущая «КИНОТВ» Татьяна Элькина. Билеты в продаже на сайте «Авроры».

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: