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Кино и сериалы

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Начинается 83-й Венецианский кинофестиваль. В основном конкурсе — Херцог, Макдона и триллер с Паттинсоном

Фильмом открытия стал байопик Дэнни Бойла «Чернила» о медиамагнате Руперте Мердоке.

«Браный услюдок» (реж. Вернер Херцог)
Providence Road Entertainment (Clara Wu Tsai), Gateway to Orkney (Werner Herzog, Ariel Leon Isacovitch, Clara Wu Tsai, Agnes Chu), 2026

«Браный услюдок» (реж. Вернер Херцог)

Со 2 по 12 сентября в Италии состоится 83-й Венецианский кинофестиваль. Смотр начнут 2 сентября с новой работы Дэнни Бойла «Чернила» о том, как медиамагнат Руперт Мердок купил убыточную британскую газету The Sun и превратил ее в самый популярный таблоид страны. Закроет смотр историческая драма Джованни Веронези «Бог смеется».

Вместе с «Чернилами» Бойла в основной конкурс этого года попала черная комедия «Дикая лошадь» Мартина Макдоны («Залечь на дно в Брюгге», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Также в смотре участвует игровой дебют документалиста Ланса Оппенгейма «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном в роли телеведущего. Вернер Херцог покажет свой новый фильм «Браный услюдок» (Bucking Fastard) — его премьера должна была состояться в Каннах, но режиссер отказался от участия, так как картину не взяли в конкурсную программу.

Председателем жюри Венецианского кинофестиваля в этом году стала актриса и режиссер Мэгги Джилленхол («Темный рыцарь», «Донни Дарко»). Также судить участников будут режиссеры Джонни То, Каутер Бен Ханья, Шарбану Садат и Ксавье Джанноли, композитор Дэниэл Блумберг и киновед Франческо Касетти.

Вне конкурса покажут 11 художественных и 19 документальных фильмов. Среди них — «Биография Хорхе Луиса Борхеса» Мариано Льинаса и картина Don't Look Back in Anger о взлете брит-поп-группы Oasis. В программу «Кино о кино» вошла новая глава «Киногида извращенца» Софи Файнс и Славоя Жижека.

Победителей 83-го Венецианского кинофестиваля объявят 12 сентября.

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