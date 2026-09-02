Начинается 83-й Венецианский кинофестиваль. В основном конкурсе — Херцог, Макдона и триллер с Паттинсоном

Со 2 по 12 сентября в Италии состоится 83-й Венецианский кинофестиваль. Смотр начнут 2 сентября с новой работы Дэнни Бойла «Чернила» о том, как медиамагнат Руперт Мердок купил убыточную британскую газету The Sun и превратил ее в самый популярный таблоид страны. Закроет смотр историческая драма Джованни Веронези «Бог смеется».

Вместе с «Чернилами» Бойла в основной конкурс этого года попала черная комедия «Дикая лошадь» Мартина Макдоны («Залечь на дно в Брюгге», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Также в смотре участвует игровой дебют документалиста Ланса Оппенгейма «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном в роли телеведущего. Вернер Херцог покажет свой новый фильм «Браный услюдок» (Bucking Fastard) — его премьера должна была состояться в Каннах, но режиссер отказался от участия, так как картину не взяли в конкурсную программу.

Председателем жюри Венецианского кинофестиваля в этом году стала актриса и режиссер Мэгги Джилленхол («Темный рыцарь», «Донни Дарко»). Также судить участников будут режиссеры Джонни То, Каутер Бен Ханья, Шарбану Садат и Ксавье Джанноли, композитор Дэниэл Блумберг и киновед Франческо Касетти.

Вне конкурса покажут 11 художественных и 19 документальных фильмов. Среди них — «Биография Хорхе Луиса Борхеса» Мариано Льинаса и картина Don't Look Back in Anger о взлете брит-поп-группы Oasis. В программу «Кино о кино» вошла новая глава «Киногида извращенца» Софи Файнс и Славоя Жижека.

Победителей 83-го Венецианского кинофестиваля объявят 12 сентября.

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