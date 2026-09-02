57 фильмов из более чем 30 стран покажут на кинофестивале «По-ту-сторонний 3.0» в кластере «Завод Разин»

4 сентября в Петербурге открывается третий кинофестиваль «По-ту-сторонний». За три дня в кластере «Завод Разин» представят 57 фильмов в семи кураторских программах. В смотре участвуют преимущественно короткометражные картины со всего мира: от США, Канады и Аргентины до Австралии, Индонезии, Греции и Нидерландов. Абсолютное большинство показов — мировые и российские премьеры.

Кураторы фестиваля Ира Ломакина, Полина Трубицына, Даша Чернова и Елиза Тимофеева сформировали секции #TRANSITION, I Hope This Postcard Finds You Well, Out of View, #SOIL, #PULSATION, Full of Nothing и #NEGATIVE. Центральной темой этого года стал переход, понимаемый как состояние-между: зависание в зазоре, где привычное уже отступило, а новое только начинает обретать очертания.

4 сентября в 18:30 покажут фильм открытия — док «Мелодии на время» Генриха Игнатова. В Северной Осетии автор наблюдает, как прошлое оживает в местах, которые давно утратили свое предназначение и оказались на периферии культурной памяти. Название отсылает к барочной композиции Генри Перселла «Music for a While» — по своему замыслу музыка призвана на время дать голос мертвым.

Закроют фестиваль 6 сентября в 21:00 показом фильма «Ночь перед кораблекрушением» Артема Терентьева. По сюжету двое беглецов проводят последние дни вместе, блуждая среди пустынь и приливов, руин и временных убежищ.

«По-ту-сторонний 3.0» пробудет с 4 по 6 сентября на Курляндской, 48. Подробная программа доступна в соцсетях фестиваля. Билеты в продаже.

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