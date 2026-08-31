Выставку «Аквариум! Кино» к 130-летию первого кинопоказа в России откроют на «Ленфильме»

4 сентября в Первом павильоне киностудии «Ленфильм» стартует выставка «Аквариум! Кино» к 130-летию первого публичного кинопоказа в России. В пространстве объединят мультимедийное 3D-шоу на основе кинохроники и архивные предметы. Дополнит экспозицию автомобиль Delaunay-Belleville («Делоне-Бельвиль», 1914) из гаража «Ленфильма», который снимался в фильмах «Гарпастум» Алексея Германа младшего, «Адмирал» Андрея Кравчука, «Фарман» Вячеслава Сорокина и других картинах.

Первый российский публичный кинопоказ состоялся 4 (16) мая 1896 года в театре «Аквариум» — он располагался на месте «Ленфильма». В антракте между вторым и третьим актами водевиля «Альфред-паша в Париже» показали фильмы братьев Люмьер, в том числе «Прибытие поезда», «Кормление ребенка» и «Разрушение стены».

Выставку оформят как сад, вдохновленный театром «Аквариум», с афишной тумбой в стиле начала XX века. Вокруг появятся старинные чемоданы с материалами из архива «Ленфильма»: фотографиями со съемок, раскадровками, эскизами, сценариями и фотопробами. Отдельные декорационные зоны посвятят культовым фильмам: воссоздадут операционную профессора Преображенского из «Собачьего сердца», башню замка Эльсинор из «Гамлета» и замок из «Золушки» в миниатюре.

Четыре зоны расскажут о кинопрофессиях: от подготовки фильма с офисом, раскадровками и сценариями до монтажно-тонировочного периода с монтажной комнатой. Для атмосферы эпохи установят старинные осветительные приборы.

«Аквариум! Кино» показывают с 4 сентября на Каменноостровском, 10. Вход свободный.

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