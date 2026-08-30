Юрий Смекалов примет участие в тв-шоу «Титаны»

На ТНТ стартует четвертый сезон масштабного спортивного шоу, в котором более 100 сильнейших атлетов страны проходят испытания на силу, скорость, выносливость и координацию.
Одним из неожиданных участников нового сезона станет артист балета, приглашенный солист Мариинского театра Юрий Смекалов. По словам артиста, он оказался на проекте по просьбе своей шестнадцатилетней дочери, которая любит смотреть шоу, и попросила папу принять в нем участие.
Юрий Смекалов
артист балета
Готовиться к «Титанам» у меня не было возможности, потому что до начала сезона оставалось не так много времени, поэтому я успел только протестироваться у чемпиона шоу Олега Вилларда. Он сказал, что мой уровень чуть ниже среднего и что вполне возможно, я дойду до седьмого этапа и это будет хорошим результатом. Вот тогда я и решил, что буду участвовать и как минимум стану финалистом. Хотя, конечно, в тот момент я еще не знал, что меня ждет.
На шоу я представляю Санкт-Петербург, и даже точнее — Кронштадт, где я взрослел и считаю его своей малой родиной. Быть петербуржцем — это огромная гордость!
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