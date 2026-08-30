Юрий Смекалов примет участие в тв-шоу «Титаны»

артист балета

Готовиться к «Титанам» у меня не было возможности, потому что до начала сезона оставалось не так много времени, поэтому я успел только протестироваться у чемпиона шоу Олега Вилларда. Он сказал, что мой уровень чуть ниже среднего и что вполне возможно, я дойду до седьмого этапа и это будет хорошим результатом. Вот тогда я и решил, что буду участвовать и как минимум стану финалистом. Хотя, конечно, в тот момент я еще не знал, что меня ждет.

На шоу я представляю Санкт-Петербург, и даже точнее — Кронштадт, где я взрослел и считаю его своей малой родиной. Быть петербуржцем — это огромная гордость!

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