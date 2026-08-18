В Петербурге начались съемки ромкома «Дело не в тебе»

После случайного знакомства в «Сапсане» Василиса, Ян и Володя отправляются гулять по ночному Санкт-Петербургу. Утром должна состояться свадьба Василисы, а она все еще не уверена, действительно ли хочет выйти замуж. Во время этой прогулки герои встречают людей с разными историями о расставаниях: смешными, нелепыми, трогательными и трагичными. Каждая из них меняет взгляд героини на отношения и помогает принять решение.