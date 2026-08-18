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Кино и сериалы

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В Петербурге начались съемки ромкома «Дело не в тебе»

Комедия про разрыв отношений? Да! Фильм предлагает воспринять расставание как опыт, который влияет на человека (и это работает!).

Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра PREMIER
Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра PREMIER
Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра PREMIER
Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра PREMIER

После случайного знакомства в «Сапсане» Василиса, Ян и Володя отправляются гулять по ночному Санкт-Петербургу. Утром должна состояться свадьба Василисы, а она все еще не уверена, действительно ли хочет выйти замуж. Во время этой прогулки герои встречают людей с разными историями о расставаниях: смешными, нелепыми, трогательными и трагичными. Каждая из них меняет взгляд героини на отношения и помогает принять решение.

Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра PREMIER
Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра PREMIER
Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра PREMIER
Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра PREMIER

В фильме онлайн-кинотеатра PREMIER и кинокомпании Арна Медиа снялись Давид Сократян, Павел Попов, Стася Милославская, Ирина Горбачева, Павел Деревянко, Светлана Иванова, Никита Кологривый, Роза Хайруллина, Олег Гаркуша.

Алексей Кокорин

режиссер

«Это не фильм, а сочинение на тему “Что не так со свадьбой?”, где мы предлагаем подумать, как сделать, чтоб было “так!”. Романтика, смех, мифология, традиции и летающая по Петербургу на рассвете фата».

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