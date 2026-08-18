Смотрим трейлер хоррора «Красный экран» с Софьей Лебедевой, Яном Цапником и Святославом Рогожаном

В сети появился трейлер хоррор-фильма «Красный экран» с Софьей Лебедевой, Святославом Рогожаном, Яном Цапником и Александром Зуевым в главных ролях. Фильм выйдет в прокат в октябре.

По сюжету амбициозная женщина-профайлер пытается узнать у маньяка информацию о его последней жертве, которая может быть еще жива. Единственный способ заставить убийцу говорить — подвергнуть воздействию эффективной, но смертельно опасной разработки под названием «красный экран». Сначала профайлер обязана посмотреть на «красный экран» сама.