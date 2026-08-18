Смотрим трейлер хоррора «Красный экран» с Софьей Лебедевой, Яном Цапником и Святославом Рогожаном

Фильм о профайлере со смертельно опасной технологией выйдет в прокат в октябре.
В сети появился трейлер хоррор-фильма «Красный экран» с Софьей Лебедевой, Святославом Рогожаном, Яном Цапником и Александром Зуевым в главных ролях. Фильм выйдет в прокат в октябре.
По сюжету амбициозная женщина-профайлер пытается узнать у маньяка информацию о его последней жертве, которая может быть еще жива. Единственный способ заставить убийцу говорить — подвергнуть воздействию эффективной, но смертельно опасной разработки под названием «красный экран». Сначала профайлер обязана посмотреть на «красный экран» сама.
В расширенном режиссерском составе картины — Евгений Колядинцев, Дима Барченков, Арсений Сюхин («Мажор»), Николай Лупанов и Кристина Манжула. Над сценарием с постановщиками работала Марина Глушкина. Продюсером фильма стал Владислав Северцев («Бывшая», «Мастер игры»).
«Красный экран» покажут в кино с 15 октября.
18+
Комментарии (0)