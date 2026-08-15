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Студия Walt Disney анонсировала создание мультфильма «Зверополис 3»

Глава студии Джаред Буш подтвердил, что в новой части вернутся любимые персонажи, а в центре сюжета окажется история, связанная с птицами.

Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures, 2025

Walt Disney Animation Studios официально объявила о создании мультфильма «Зверополис 3». Анонс прозвучал на фестивале D23 в Анахайме, пишет The Hollywood Reporter.

На презентации присутствовали Джиннифер Гудвин (голос Джуди Хопс) и Ке Хюи Куан, который присоединился к проекту в прошлой части. «Крольчиха и змей вернутся!» — объявила Гудвин.

Помимо этого, Disney показала новые концепт-арты «Холодного сердца 3» — одним из ключевых событий мультфильма станет свадьба Анны и Кристоффа. Дата премьеры и подробности обоих проектов пока не раскрываются.

Напомним, «Зверополис 2» вышел в прошлом году и собрал в мировом прокате 1,8 миллиарда долларов, став самым кассовым мультфильмом Disney за всю историю. Оригинальный «Зверополис» 2016 года также заработал более миллиарда.

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