Первый кинофестиваль «Огни большого города» (с бесплатными показами!) откроют в конце августа

С 27 по 31 августа в Петербурге пройдет первый кинофестиваль «Огни большого города». На открытом воздухе во дворе Василеостровского рынка, культурном квартале «Брусницын», летнем кинотеатре на Елагином острове и при усадьбе Державина состоятся бесплатные показы авторского кино и советской классики. Фестиваль откроют 27 августа в 19:30 на Елагином острове концертом сооснователя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова.

В программу вошли «Идеальные дни» Вима Вендерса, «Королевство полной луны» Уэса Андерсона, «Пятый элемент» Люка Бессона, «Шербургские зонтики» Жака Деми, «Ходячий замок» и «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки. Также покажут альманах «Гавана, я люблю тебя» из семи новелл разных режиссеров, от Бенисио дель Торо до Гаспара Ноэ. В советской секции — «Я шагаю по Москве» и «Осенний марафон» Георгия Данелии, «Покровские ворота» Михаила Козакова, «Обыкновенное чудо» Марка Захарова, «Черемушки» Герберта Раппопорта и «Прощание с Петербургом» Яна Фрида.