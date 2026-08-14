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Кино и сериалы

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Первый кинофестиваль «Огни большого города» (с бесплатными показами!) откроют в конце августа

В афише — фильмы Вендерса, Андерсона, Миядзаки, Ноэ, советское кино и концерт Вадима Самойлова из «Агаты Кристи».

«Осенний марафон» (реж. Георгий Данелия, 1979)
«Мосфильм», «Комедия»

«Осенний марафон» (реж. Георгий Данелия, 1979)

С 27 по 31 августа в Петербурге пройдет первый кинофестиваль «Огни большого города». На открытом воздухе во дворе Василеостровского рынка, культурном квартале «Брусницын», летнем кинотеатре на Елагином острове и при усадьбе Державина состоятся бесплатные показы авторского кино и советской классики. Фестиваль откроют 27 августа в 19:30 на Елагином острове концертом сооснователя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова.

В программу вошли «Идеальные дни» Вима Вендерса, «Королевство полной луны» Уэса Андерсона, «Пятый элемент» Люка Бессона, «Шербургские зонтики» Жака Деми, «Ходячий замок» и «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки. Также покажут альманах «Гавана, я люблю тебя» из семи новелл разных режиссеров, от Бенисио дель Торо до Гаспара Ноэ. В советской секции — «Я шагаю по Москве» и «Осенний марафон» Георгия Данелии, «Покровские ворота» Михаила Козакова, «Обыкновенное чудо» Марка Захарова, «Черемушки» Герберта Раппопорта и «Прощание с Петербургом» Яна Фрида.

«Идеальные дни» (реж. Вим Вендерс, 2023)
1. Master Mind Limited, Wenders Images, The Match Factory / 2. Studio Ghibli / 3. Parc Film, Madeleine Films, Beta Film GmbH / 4. «Мосфильм»

«Идеальные дни» (реж. Вим Вендерс, 2023)

«Унесенные призраками» (реж. Хаяо Миядзаки, 2001)
1. Master Mind Limited, Wenders Images, The Match Factory / 2. Studio Ghibli / 3. Parc Film, Madeleine Films, Beta Film GmbH / 4. «Мосфильм»

«Унесенные призраками» (реж. Хаяо Миядзаки, 2001)

«Шербургские зонтики» (реж. Жак Деми, 1964)
1. Master Mind Limited, Wenders Images, The Match Factory / 2. Studio Ghibli / 3. Parc Film, Madeleine Films, Beta Film GmbH / 4. «Мосфильм»

«Шербургские зонтики» (реж. Жак Деми, 1964)

«Я шагаю по Москве» (реж. Георгий Данелия, 1963)
1. Master Mind Limited, Wenders Images, The Match Factory / 2. Studio Ghibli / 3. Parc Film, Madeleine Films, Beta Film GmbH / 4. «Мосфильм»

«Я шагаю по Москве» (реж. Георгий Данелия, 1963)

Во дворе Василеостровского рынка представят фильмы для семейного просмотра: культовые комедии эпохи СССР и современную анимацию. В Театральном дворе квартала «Брусницын» соберут авторское кино регионов мира. В Музее-усадьбе Державина готовят программу из незаслуженно забытых ленинградских жанровых фильмов. В парке Елагина острова покажут картины о Москве и Петербурге.

«Огни большого города» продлятся с 27 по 31 августа. Вход на все показы программы «Кино под этим небом» свободный (в ЦПКиО имени Кирова и Музее-усадьбе Державина — по билетам парков). Подробная программа появится на сайте фестиваля.

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