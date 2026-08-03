«Аврора» проведет Летний архитектурный фестиваль. В программе — участник «Особого взгляда» Канн, доки о Ле Корбюзье и борьбе за Бруклин

С 7 по 19 августа в кинотеатре «Аврора» состоится Летний архитектурный фестиваль. В программу включили восемь зарубежных документальных фильмов об архитектуре как истории человеческих идей и их носителей. Смотр откроет фильм-участник конкурса «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля — «Большая арка» Стефана Демустье о работе архитектора Йохана Отто фон Спреккельсена над аркой в парижском районе Дефанс.

В афише 8 августа — «Павильон на воде» о страсти венецианского архитектора Карло Скарпа к японской культуре. 9 августа представят док «Сила утопии: Ле Корбюзье в Чандигархе» об индийском проекте прославленного автора концепции «лучезарного города». Фильм «Леверенц. Божественная тьма» о «Караваджо в мире архитектуры», шведском архитекторе-модернисте Сигурде Леверенце, покажут 11 августа .

13 августа представят «Борьбу за Бруклин», посвященную битве за будущее района между жителями Сансет-Парка и глобальным девелопером. Медитативную картину «Зеленое на сером» о работе аргентинского архитектора Эмилио Амбаса покажут 16 августа . В планах на 18 и 19 августа — «Видит бог» об Оскаре Тускетсе Бланке (создал диван в форме губ вместе с Сальвадором Дали!) и байопик «Миральес», посвященный каталонскому архитектору-постмодернисту Энрику Миральесу.

Фильмы ЛАФ-2026 представят сооснователь архитектурного бюро KLAUZURA Дарья Мирошниченко, главный архитектор музея-заповедника «Царское Село» Мария Рядова, исполнительный директор Объединения архитектурных мастерских Мария Орлова-Шейнер, партнеры архитектурного бюро «ХВОЯ» Георгий Снежкин и Илья Спиридонов. Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Летний архитектурный фестиваль пробудет с 7 по 19 августа в «Авроре», Cinéma Michèle и других кинотеатрах Петербурга. Расписание и билеты доступны на сайте прокатчика.

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