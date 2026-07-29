Тимофей Трибунцев сыграет лидера преступной банды в сериале «Мошенник. История клоуна» со Львом Зулькарнаевым

В команде сценаристов — автор комедийного детектива «1703» Денис Артамонов.
Продолжаются съемки сериала «Мошенник. История клоуна» со Львом Зулькарнаевым в главной роли. По сюжету провинциальный циркач внедряется в группировку телефонных мошенников для мести за обман своей бабушки, но сам становится гениальным аферистом. К команде проекта присоединился актер Тимофей Трибунцев — он сыграет главу банды, в которую внедряется главный герой.
Режиссирует авантюрную драму автор второго и третьего сезонов «Мир! Дружба! Жвачка!» Антон Федоров. В команде сценаристов — Денис Артамонов («1703»), а в продюсерский состав вошел создатель «Внутри Лапенко» Антон Курильчик.
Сериал снимают в Москве, Подмосковье и Костроме. Вместе с Зулькарнаевым и Трибунцевым в кадре появятся Ксения Трейстер («Этерна»), Семен Штейнберг («Содержанки»), Алексей Золотовицкий («Последний министр», «Волшебный участок»), Ефим Белосорочка («Два холма»), Евгения Симонова («Обыкновенное чудо», «Афоня»), Константин Мурзенко («Последний министр», «Беспринципные») и Владислав Ценев («Жить жизнь», «История его служанки»).
«На мой взгляд, состав артистов получился замечательным и интересным. Со многими из них меня связывает театральная сцена. Например, Тима Трибунцев играет главную роль в спектакле "Дон Кихот". Наше сотрудничество протянулось дальше в киноисторию. Кроме того, Тимофей, безусловно, выдающийся артист. Мне кажется, на экране он еще не воплощал подобный образ: темный, скользкий, отрицательный персонаж, который по какой-то причине становится странно близким для нашего главного героя», — отмечает режиссер Антон Федоров.
В первом сезоне «Мошенника. Истории клоуна» будет восемь серий. Дату премьеры объявят позже.
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