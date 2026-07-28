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Кино и сериалы

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В «Росфото» пройдет фестиваль «Фотоуикенд». В программе — показы Антониони, Вендерса и братьев Люмьер

О кино в фотографии и фотографии в кино расскажут с 14 по 18 августа.

«Фотоувеличение» (реж. Микеланджело Антониони)
Bridge Films, Metro-Goldwyn-Mayer, 1966

«Фотоувеличение» (реж. Микеланджело Антониони)

С 14 по 18 августа в выставочном центре «Росфото» пройдет четвертый ежегодный фестиваль «Фотоуикенд», приуроченный ко дню рождения музея (15 августа) и Всемирному дню фотографии (19 августа). Тему этого года — кино в фотографии, фотография в кино — раскроют на лекциях, мастер-классах, арт-медиациях и кинопоказах. Среди прочего посетителям расскажут о тифлокомментировании фильмов для незрячих, технике цианотипии и работе фотографа в киноиндустрии.

В программу включили лекции-кинопоказы. 16 августа в 15:00 демонстрируют фильмы братьев Люмьер — их дополнит рассказ киноведа Алексея Дунаевского о первом публичном сеансе. В 18:00 на языке оригинала покажут картину Вима Вендерса «Идеальные дни», а лектор центра «Дом кино» Валерия Куприна проанализирует роль фотографии в фильмах режиссера. 17 августа в 19:00 состоится показ «Фотоувеличения» Микеланджело Антониони с лекцией публициста Вячеслава Корнева об истине в визуальных медиа.

Также 14 августа в 19:00 покажут фильмы наследника ленинградского андеграунда, автора петербургского параллельного кино Бориса Казакова. Борис сам представит картины и ответит на вопросы зрителей.

«Фотоуикенд» продлится с 14 по 18 августа на Большой Морской, 35. Полное расписание, регистрация и билеты на события доступны на сайте музея.

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