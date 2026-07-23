В кинотеатрах стартует фильм «Чучело» — история первой любви с Кристиной Асмус в главной роли

В кинотеатрах 27 августа выходит фильм «Чучело», премьера которого прошла на фестивале «Окно в Европу» в Выборге.

Старшеклассница Аня (играет Марья Симонова) переезжает с отцом из столицы в маленький город. Яркая новенькая сразу привлекает внимание одноклассников и главного красавчика школы Миши Волкова (Максим Карушев). Аня влюбляется и ради него готова на все. Когда Миша подставляет весь класс, она беркт вину на себя — и становится объектом травли как в реальности, так и в сети. Фильм рассуждает о том, сможет ли первая любовь пережить предательство.

Кристина Асмус играет учительницу Валентину Петровну Чайкину, которую ученики называют «Чайкой». Она обожает свою работу, старается быть с ребятами на равных и щеголяет в ярких, необычных нарядах.