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Кино и сериалы

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В кинотеатрах стартует фильм «Чучело» — история первой любви с Кристиной Асмус в главной роли

Картина выходит в прокат с 27 августа. Главные роли также исполнили Кирилл Кяро, Марья Симонова и Максим Карушев. Смотрим трейлер!

В кинотеатрах 27 августа выходит фильм «Чучело», премьера которого прошла на фестивале «Окно в Европу» в Выборге.

Старшеклассница Аня (играет Марья Симонова) переезжает с отцом из столицы в маленький город. Яркая новенькая сразу привлекает внимание одноклассников и главного красавчика школы Миши Волкова (Максим Карушев). Аня влюбляется и ради него готова на все. Когда Миша подставляет весь класс, она беркт вину на себя — и становится объектом травли как в реальности, так и в сети. Фильм рассуждает о том, сможет ли первая любовь пережить предательство.

Кристина Асмус играет учительницу Валентину Петровну Чайкину, которую ученики называют «Чайкой». Она обожает свою работу, старается быть с ребятами на равных и щеголяет в ярких, необычных нарядах.

Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой «Центра Кино»
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой «Центра Кино»
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой «Центра Кино»
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой «Центра Кино»
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой «Центра Кино»

Драматургической основой картины стала повесть Владимира Железникова, опубликованная в 1981 году и основанная на реальных событиях.

Режиссеры Илья Хотиненко и Владимир Карабанов перенесли историю в сегодняшний день, создав кино о первой любви, предательстве и травле в эпоху соцсетей. По словам продюсера Елены Гликман, это кино создано специально для сегодняшних подростков и отражает их реальность.

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