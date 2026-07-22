В Петербурге снимают детектив «Летучий отряд». В главной роли — Ксения Лукьянчикова

Всего в сериале будет 20 серий.
В Петербурге стартовали съемки детективного сериала «Летучий отряд» с Ксенией Лукьянчиковой в главной роли. Проект рассказывает о работе «летучих групп» Следственного комитета России — уникальных подразделений, которые объединяют лучших следователей и криминалистов со всей страны.
В центре сюжета — талантливый следователь Екатерина Озерова (играет Ксения Лукьянчикова). После трагических событий, едва не стоивших ей жизни, она оставляет службу. Однако обстоятельства вынуждают ее вернуться и возглавить одну из мобильных групп. Каждая командировка становится для команды настоящим испытанием — времени на ошибки нет.
Актриса, играет Екатерину Озерову
«Мне досталась очень непростая роль. Моя героиня пережила тяжелейшую травму и буквально вернулась с того света. Несмотря на все, что ей пришлось пройти, она остается преданной своему делу и не умеет работать вполсилы. Коллеги говорят ей, что нельзя слишком эмоционально вовлекаться в расследования, но, когда по-настоящему любишь свою профессию, оставаться равнодушным просто невозможно. Для меня, как для актрисы, это настоящий подарок. В этой роли есть все: сложная психологическая история, внутренние переживания, динамичные сцены, погони, работа с оружием – мне действительно есть что играть. Для меня это большая ответственность, и я постараюсь сделать все, чтобы моя героиня получилась живой, настоящей и нашла отклик у зрителей».
В сериале также снимаются Марк Овчинников, Герман Чернов, София Огородник, Денис Старков, Владимир Цветков, Татьяна Сабанцева и другие. Режиссером выступила Анастасия Чашина.
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