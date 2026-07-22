В Петербурге снимают детектив «Летучий отряд». В главной роли — Ксения Лукьянчикова

В Петербурге стартовали съемки детективного сериала «Летучий отряд» с Ксенией Лукьянчиковой в главной роли. Проект рассказывает о работе «летучих групп» Следственного комитета России — уникальных подразделений, которые объединяют лучших следователей и криминалистов со всей страны.

В центре сюжета — талантливый следователь Екатерина Озерова (играет Ксения Лукьянчикова). После трагических событий, едва не стоивших ей жизни, она оставляет службу. Однако обстоятельства вынуждают ее вернуться и возглавить одну из мобильных групп. Каждая командировка становится для команды настоящим испытанием — времени на ошибки нет.