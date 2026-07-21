Марафон в Мариинском! Все части тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» прозвучат в июле

На новой сцене Мариинского театра прозвучат все части оперной тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга». Зрители услышат «Золото Рейна», «Валькирию», «Зигфрида» и «Гибель богов».

Все представления за пультом Симфонического оркестра Мариинского театра проведт Валерий Гергиев. Цикл прозвучит в Петербурге в рамках XXXIV Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».

23 июля прозвучит «Золото Рейна». Главные партии исполнят Роман Бурденко, Евгений Никитин, Юлия Маточкина, Михаил Векуа, Вадим Кравец, Мирослав Молчанов, Андрей Зорин и Анна Кикнадзе. 24 июля состоится «Валькирия». В ней задействованы Татьяна Павловская, Михаил Петренко, Михаил Векуа, Юлия Маточкина, Ирина Чурилова и Павел Шмулевич.