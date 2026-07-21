Марафон в Мариинском! Все части тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» прозвучат в июле

Услышать все части оперы можно будет с 23 по 26 июля на новой сцене театра. Сценическое воплощение эпопеи в России можно увидеть только в Мариинском!
На новой сцене Мариинского театра прозвучат все части оперной тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга». Зрители услышат «Золото Рейна», «Валькирию», «Зигфрида» и «Гибель богов».
Все представления за пультом Симфонического оркестра Мариинского театра проведт Валерий Гергиев. Цикл прозвучит в Петербурге в рамках XXXIV Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».
23 июля прозвучит «Золото Рейна». Главные партии исполнят Роман Бурденко, Евгений Никитин, Юлия Маточкина, Михаил Векуа, Вадим Кравец, Мирослав Молчанов, Андрей Зорин и Анна Кикнадзе. 24 июля состоится «Валькирия». В ней задействованы Татьяна Павловская, Михаил Петренко, Михаил Векуа, Юлия Маточкина, Ирина Чурилова и Павел Шмулевич.
25 июля зрители услышат «Зигфрида» в исполнении Михаила Векуа, Евгения Никитина, Жанны Домбровской, Андрея Попова, Романа Бурденко, Мирослава Молчанова, Екатерины Крапивиной и Анастасии Калагиной.
26 июля пройдет завершающая часть цикла — «Гибель богов». В ней выйдут Михаил Векуа, Татьяна Павловская, Евгения Муравьева, Максим Даминов, Михаил Петренко, Роман Бурденко и Юлия Маточкина.
Основополагающий визуальный образ всех четырех спектаклей — гигантские исполины и мифические великаны. Еще одной впечатляющей особенностью станут видеоинсталляции, создающие оптические эффекты и иллюзии, рассказали в пресс-службе Мариинского театра.
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