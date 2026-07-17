К юбилею Евгения Миронова выйдет историческая драма «Арсеньев» с Алисой Фрейндлих и Юлией Хлыниной

Сериал рассказывает о судьбе путешественника, этнографа и писателя, чьи книги «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» известны во всем мире. Создатели выбрали приключенческий жанр: в центре сюжета — 26 лет жизни Арсеньева.

Действие начинается в 1905 году. Капитан Арсеньев совмещает военную службу, тайные поручения Генштаба и исследовательскую работу. Он совершает опасные экспедиции, делает географические открытия, изучает быт коренных народов (нанайцев, удэгейцев, орочей) и доказывает, что Приморский край — не задворки империи, а ее важная опора.

Евгений Миронов не только исполнил главную роль, но и стал художественным руководителем проекта и соавтором сценария. Режиссером выступил Дмитрий Киселев, оператором — Владимир Башта, сценарист — Илья Тилькин при участии Миронова и Киселева.