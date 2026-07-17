К юбилею Евгения Миронова выйдет историческая драма «Арсеньев» с Алисой Фрейндлих и Юлией Хлыниной

Премьера приурочена к юбилею народного артиста РФ Евгения Миронова, который исполнил главную роль — русского исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева.
Сериал рассказывает о судьбе путешественника, этнографа и писателя, чьи книги «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» известны во всем мире. Создатели выбрали приключенческий жанр: в центре сюжета — 26 лет жизни Арсеньева.
Действие начинается в 1905 году. Капитан Арсеньев совмещает военную службу, тайные поручения Генштаба и исследовательскую работу. Он совершает опасные экспедиции, делает географические открытия, изучает быт коренных народов (нанайцев, удэгейцев, орочей) и доказывает, что Приморский край — не задворки империи, а ее важная опора.
Евгений Миронов не только исполнил главную роль, но и стал художественным руководителем проекта и соавтором сценария. Режиссером выступил Дмитрий Киселев, оператором — Владимир Башта, сценарист — Илья Тилькин при участии Миронова и Киселева.
Работа над сценарием началась в 2021 году. Съемки стартовали в октябре 2023 года на мысе Тобизина во Владивостоке и завершились в декабре 2024 года в кинопарке «Москино», где построили декорацию «Дальневосточный город» с историческими объектами начала XX века. В сериале задействованы более 100 актеров и 200 исторических костюмов.
В сериале также снялись Александра Урсуляк, Владимир Кошевой, Юлия Хлынина, Виктор Вержбицкий, Александр Новин, Ондасын Бесикбасов, Алиса Фрейндлих, Авангард Леонтьев и другие.
Премьера состоится осенью на телеканале «Россия» и в онлайн-кинотеатре Okko.
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