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«Подслушано в Рыбинске» — теперь в Выборге! Стартовали съемки нового сезона с Юлией Хлыниной

Под Петербургом запустили съемки нового сезона иронического детектива. Проект сменил прописку: вместо Рыбинска теперь Выборг. Вместо журналиста с даром предвидения — почтальон. В центре сюжета — война за миллиард, способная перессорить весь город.

Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой 1-2-3 Production
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой 1-2-3 Production
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой 1-2-3 Production

Мостом между сезонами стала узнаваемая интонация и двое следователей: Зоя (играет Юлия Хлынина!) и Баян (Михаил Кремер). Они приезжают в Выборг по личным делам и влипают в историю. Имена исполнителей главных ролей, почтальона и киллера, пока держатся в секрете.

В центре сюжета — Виталик Тюнин, скромный тридцатилетний почтальон, настолько незаметный, что люди буквально врезаются в него на улице. В обычный рабочий день он становится свидетелем того, что увидеть не должен был никто. С этого начинается история, которая перевернет весь город.

Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой 1-2-3 Production
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой 1-2-3 Production
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой 1-2-3 Production

Также в проекте заняты такие актеры, как Артем Быстров, Степан Девонин, Ольга Виниченко, Николай Шрайбер, Татьяна Орлова, Евгения Дмитриева, Дарья Румянцева, Кирилл Снегирёв, Сергей Беляев, Денис Мотков и другие.

Режиссером нового сезона выступил Петр Тодоровский, автором сценария и шоураннером — Иван Баранов. Премьера «Подслушано в Выборге» состоится на онлайн-платформах Premier и Start.

Юлия Хлынина
Юлия Хлынина

Актриса, играет Зою

«В жизни все волнами — то ты на гребне, то ты захлебываешься от несправедливости событий, как моя героиня — Зоя. Счастье, которое она заслужила, утекает сквозь пальцы. Она старается не упустить его, при этом не потерять достоинство и не поступиться своими принципами. Получится или нет — я сама пока не знаю. Для меня эта история о том, как наши ожидания разбиваются о реальность, и какими способами нам нужно к этому адаптироваться и смиряться. Но главный вопрос — а нужно ли?»

Первый сезон «Подслушано в Рыбинске» стартовал в январе 2025 года и стал лидером среди оригинальных проектов платформы. В 2026 году сериал получил три премии ТЭФИ: «Лучший комедийный сериал», «Лучший режиссер» (Тодоровский) и «Лучший сценарист» (Баранов). На XIII Премии АПКиТ проект забрал четыре награды: за комедийный сериал, сценарий, режиссуру и лучшую мужскую роль (Тимофей Трибунцев).

Актриса Юлия Хлынина: «Я, кажется, в первый раз оказалась в истории, где режиссер, сценарист, оператор, продюсер и мои прекрасные партнерши — все женщины»

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