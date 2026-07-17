«Подслушано в Рыбинске» — теперь в Выборге! Стартовали съемки нового сезона с Юлией Хлыниной

Мостом между сезонами стала узнаваемая интонация и двое следователей: Зоя (играет Юлия Хлынина!) и Баян (Михаил Кремер). Они приезжают в Выборг по личным делам и влипают в историю. Имена исполнителей главных ролей, почтальона и киллера, пока держатся в секрете.

В центре сюжета — Виталик Тюнин, скромный тридцатилетний почтальон, настолько незаметный, что люди буквально врезаются в него на улице. В обычный рабочий день он становится свидетелем того, что увидеть не должен был никто. С этого начинается история, которая перевернет весь город.