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Кино и сериалы

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Стала известна дата выхода сериала «Похищение» с Тимофеем Трибунцевым, Мариной Васильевой и Риналем Мухаметовым

Детективный триллер Кирилла Плетнева появится на платформе Okko 24 июля.

По сюжету капитан МВД Аглая Мезенцева (играет Марина Васильева) и следователь Всеволод Косинский (Тимофей Трибунцев) расследуют пропажу пятилетнего внука дирижера Марка Кречетова (Артур Ваха). Под подозрение попадают все члены семьи Кречетовых, и Косинский не жалеет никого ради результата.

Аглая не принимает методы коллеги, но чем глубже она погружается в клубок сложных семейных отношений и финансовых махинаций, тем больше ей приходится жертвовать своим спокойствием, карьерой и жизнями других людей.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра Okko, продюсерского центра Originals Production и киностудии «Мармот-фильм»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра Okko, продюсерского центра Originals Production и киностудии «Мармот-фильм»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра Okko, продюсерского центра Originals Production и киностудии «Мармот-фильм»

Вместе с Мариной Васильевой и Тимофеем Трибунцевым в сериале снимались Артур Ваха, Риналь Мухаметов, Дмитрий Куличков, Изабель Эйдлен, Наталия Курдюбова, Дмитрий Ломакин, Василина Юсковец, Ольга Смирнова, Евгений Миллер и Егор Кенжаметов.

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