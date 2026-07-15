Стала известна дата выхода сериала «Похищение» с Тимофеем Трибунцевым, Мариной Васильевой и Риналем Мухаметовым

Детективный триллер Кирилла Плетнева появится на платформе Okko 24 июля.
По сюжету капитан МВД Аглая Мезенцева (играет Марина Васильева) и следователь Всеволод Косинский (Тимофей Трибунцев) расследуют пропажу пятилетнего внука дирижера Марка Кречетова (Артур Ваха). Под подозрение попадают все члены семьи Кречетовых, и Косинский не жалеет никого ради результата.
Аглая не принимает методы коллеги, но чем глубже она погружается в клубок сложных семейных отношений и финансовых махинаций, тем больше ей приходится жертвовать своим спокойствием, карьерой и жизнями других людей.
Вместе с Мариной Васильевой и Тимофеем Трибунцевым в сериале снимались Артур Ваха, Риналь Мухаметов, Дмитрий Куличков, Изабель Эйдлен, Наталия Курдюбова, Дмитрий Ломакин, Василина Юсковец, Ольга Смирнова, Евгений Миллер и Егор Кенжаметов.
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