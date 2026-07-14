В Петербурге создают анимадок о рок-барде 1990-х Вене Дыркине

Евгения Березина

Кинорежиссер

«Его песни сопровождали меня в разные периоды, и каждый раз я находила в них что-то новое. Этот фильм родился из желания сохранить ощущение встречи с Веней. Не пересказать его биографию и не объяснить его творчество, а дать возможность зрителю услышать его напрямую. Поэтому в фильме нет рассказчика, который интерпретирует события. Мне хотелось, чтобы проводником оставался сам Веня. <…> Это кино о внутренней свободе – о том, как человек сохранил свой взгляд на мир даже в самые непростые для него времена. Истории о таких людях не должны исчезать вместе с ними».