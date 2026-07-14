В Петербурге создают анимадок о рок-барде 1990-х Вене Дыркине

Режиссером экспериментального фильма «Д’ркин. Тае Зори» выступила Евгения Березина.
Картина рассказывает о музыканте, поэте и рок-барде Вене Д’ркине (настоящее имя — Александр Литвинов). Действие разворачивается на фоне 1990-х. Сказка «Тае Зори», которую поэт закончил незадолго до смерти, сначала кажется отдельной историей, но постепенно ее события начинают перекликаться с судьбой автора. Путь сказочного героя через тьму, потери и надежду становится путем самого Вени.
Кинорежиссер
«Его песни сопровождали меня в разные периоды, и каждый раз я находила в них что-то новое. Этот фильм родился из желания сохранить ощущение встречи с Веней. Не пересказать его биографию и не объяснить его творчество, а дать возможность зрителю услышать его напрямую. Поэтому в фильме нет рассказчика, который интерпретирует события. Мне хотелось, чтобы проводником оставался сам Веня. <…> Это кино о внутренней свободе – о том, как человек сохранил свой взгляд на мир даже в самые непростые для него времена. Истории о таких людях не должны исчезать вместе с ними».
В текущий момент над фильмом работают специалисты из восьми регионов России: Петербурга, Оренбургской, Свердловской, Нижегородской, Калининградской, Иркутской и Ростовской областей.
«Д’ркин. Тае Зори» — фильм на стыке документального кино и анимации. В нем нет игровых конструкций: история складывается из архивов, хроники и анимации, вдохновленной сказкой. Это фильм-исследование, собранный по крупицам — из старых записей, редких интервью, любительских съемок и образов.
Комментарии (0)