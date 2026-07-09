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В Петербурге снимают исторический детектив «Банда "ЗИГ ЗАГ". Начало» с Екатериной Вилковой и Игорем Петренко

8 июля для съемок картины о бандитах в довоенном Ленинграде перекрыли Дворцовую площадь.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»

В Петербурге снимают сериал «Банда "ЗИГ ЗАГ". Начало» — предысторию исторического детектива «Банда "ЗИГ ЗАГ"» о преступной группировке в Ленинграде рубежа 1930–1940-х годов. К своим ролям в проекте вернулись актеры Екатерина Вилкова, Игорь Петренко, Павел Трубинер и Дмитрий Куличков.

Первый сезон «Банды "ЗИГ ЗАГ"» вышел на экраны в 2023 году. События разворачивались зимой 1941 года: в блокадном Ленинграде появилась банда «ЗИГ ЗАГ» (с расшифровкой «Защитники интересов Германии — Знамя Адольфа Гитлера»), которая подделывала продовольственные карточки. Противостояли бандитам сотрудник Ленинградского УгРо Тихон Львов и старший лейтенант контрразведки из Москвы Феликс Свидерский.

Действие нового сезона охватит период перед Великой Отечественной войной. Тихон Львов расследует жестокое нападение на инкассаторов в пассажирском поезде. В ходе следствия выясняется, что преступники ошиблись целью: на самом деле их интересовали секретные документы Генерального штаба РККА, которые перевозил специальный курьер.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»

Режиссером эпизодов вновь выступит Виталий Воробьев («Икра»). В команде продюсеров сериала — Владимир Тюлин (генеральный), Андрей Анохин, Анатолий Тупицын и Владимир Филимонов. Оператор-постановщик — Алексей Морозов («Вечность», «Мата Хари»).

Интерьерные и павильонные сцены снимают в Москве и Московской области. Основная часть съемок проходит на улицах Петербурга. 6 июля для работы группы оградили забором Казанский собор, а вечером 9 июля до 23 часов перекрывали Дворцовую площадь.

«Банду "ЗИГ ЗАГ". Начало» покажут в онлайн-кинотеатре «КИОН». Дату премьеры объявят позже.

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