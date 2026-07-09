В Петербурге снимают исторический детектив «Банда "ЗИГ ЗАГ". Начало» с Екатериной Вилковой и Игорем Петренко

В Петербурге снимают сериал «Банда "ЗИГ ЗАГ". Начало» — предысторию исторического детектива «Банда "ЗИГ ЗАГ"» о преступной группировке в Ленинграде рубежа 1930–1940-х годов. К своим ролям в проекте вернулись актеры Екатерина Вилкова, Игорь Петренко, Павел Трубинер и Дмитрий Куличков.

Первый сезон «Банды "ЗИГ ЗАГ"» вышел на экраны в 2023 году. События разворачивались зимой 1941 года: в блокадном Ленинграде появилась банда «ЗИГ ЗАГ» (с расшифровкой «Защитники интересов Германии — Знамя Адольфа Гитлера»), которая подделывала продовольственные карточки. Противостояли бандитам сотрудник Ленинградского УгРо Тихон Львов и старший лейтенант контрразведки из Москвы Феликс Свидерский.

Действие нового сезона охватит период перед Великой Отечественной войной. Тихон Львов расследует жестокое нападение на инкассаторов в пассажирском поезде. В ходе следствия выясняется, что преступники ошиблись целью: на самом деле их интересовали секретные документы Генерального штаба РККА, которые перевозил специальный курьер.