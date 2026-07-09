Анимационный триллер «Непокой» с музыкой Курехина выйдет в прокат 30 июля

Режиссер Леонид Шмельков описывает картину как «смесь фильмов Дэвида Линча с "Днем сурка"». Отель выступает пространством лиминальности и карнавала, продолжая традицию «Сияния» Кубрика, «Гранд Будапешта» Андерсона и «Бартона Финка» братьев Коэн.

Шмельков — автор анимационного фильма «Мой личный лось», который взял приз Берлинского кинофестиваля (2014) и «Нику» (2015). Среди других работ режиссера — «Лола — живая картошка», «Огурцы», «Комната с видом на море» и вертикальный сериал про синего пса Андрея.

Над «Непокоем» работали художники Анастасия Лисовец и Глеб Коржов. Художник-постановщик картины — Мария Коржова. Оператором и ассоциативным продюсером стала Анна Кадыкова.

В анимации использовали элементы техники «ротоскоп», при которой персонажей рисуют на основе видеосъемки. Музыка Сергея Курехина, по словам создателей, поддерживает в фильме тревожно-завораживающую интонацию и состояние полусна.

Курехин ушел из жизни 30 лет назад, 9 июля 1996 года. Музыкант играл в ленинградских рок-группах, претворял в жизнь розыгрыши и мистификации, а в 1984 году собрал концертный коллектив «Поп-механика». Его дискография включает свыше 30 записей, сделанных сольно, с «Поп-механикой» и другими музыкантами. Среди прочего Курехин написал музыку к фильмам «Трагедия в стиле рок» (1996), «Два капитана 2» (1997) и «Господин оформитель» (1999).

Триллер «Непокой» выйдет в прокат 30 июля.

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