Сериал «Похищение» с Тимофеем Трибунцевым, Мариной Васильевой и Риналем Мухаметовым покажут онлайн

В сети появился первый тизер 12-серийного триллера «Похищение». Главные роли в проекте исполнят актеры Тимофей Трибунцев и Марина Васильева.

По сюжету капитан МВД Аглая Мезенцева (Марина Васильева) и следователь Всеволод Косинский (Тимофей Трибунцев) расследуют пропажу пятилетнего внука дирижера Марка Кречетова (Артур Ваха). Под подозрение попадают все члены семьи Кречетовых, и Косинский не жалеет никого ради достижения результата. Аглая не приемлет методов Косинского, но чем больше она распутывает клубок сложных семейных отношений и финансовых махинаций, тем больше ей приходится жертвовать своим спокойствием, карьерой, жизнями и чувствами других людей.