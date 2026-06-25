Сериал «Похищение» с Тимофеем Трибунцевым, Мариной Васильевой и Риналем Мухаметовым покажут онлайн

Производством 12-серийного триллера занимается киностудия Валерия Тодоровского «Мармот-фильм».
В сети появился первый тизер 12-серийного триллера «Похищение». Главные роли в проекте исполнят актеры Тимофей Трибунцев и Марина Васильева.
По сюжету капитан МВД Аглая Мезенцева (Марина Васильева) и следователь Всеволод Косинский (Тимофей Трибунцев) расследуют пропажу пятилетнего внука дирижера Марка Кречетова (Артур Ваха). Под подозрение попадают все члены семьи Кречетовых, и Косинский не жалеет никого ради достижения результата. Аглая не приемлет методов Косинского, но чем больше она распутывает клубок сложных семейных отношений и финансовых махинаций, тем больше ей приходится жертвовать своим спокойствием, карьерой, жизнями и чувствами других людей.
Режиссером проекта стал Кирилл Плетнев («Оффлайн», «Без меня»). Сценарий написала Ксения Кияшко («Детка»). Оператором-постановщиком выступил Егор Кочубей («Оффлайн», «Полет»), а производством сериала занимается киностудия Валерия Тодоровского «Мармот-фильм».
Вместе с Мариной Васильевой и Тимофеем Трибунцевым в кадре появятся Артур Ваха, Риналь Мухаметов, Дмитрий Куличков, Изабель Эйдлен, Наталия Курдюбова, Дмитрий Ломакин, Василина Юсковец, Ольга Смирнова, Евгений Миллер и Егор Кенжаметов.
«Похищение» покажут в онлайн-кинотеатре Okko. Дата премьеры станет известна позже.
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