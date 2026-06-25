Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Сериал «Похищение» с Тимофеем Трибунцевым, Мариной Васильевой и Риналем Мухаметовым покажут онлайн

Производством 12-серийного триллера занимается киностудия Валерия Тодоровского «Мармот-фильм».

В сети появился первый тизер 12-серийного триллера «Похищение». Главные роли в проекте исполнят актеры Тимофей Трибунцев и Марина Васильева.

По сюжету капитан МВД Аглая Мезенцева (Марина Васильева) и следователь Всеволод Косинский (Тимофей Трибунцев) расследуют пропажу пятилетнего внука дирижера Марка Кречетова (Артур Ваха). Под подозрение попадают все члены семьи Кречетовых, и Косинский не жалеет никого ради достижения результата. Аглая не приемлет методов Косинского, но чем больше она распутывает клубок сложных семейных отношений и финансовых махинаций, тем больше ей приходится жертвовать своим спокойствием, карьерой, жизнями и чувствами других людей.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра Okko, продюсерского центра Originals Production и киностудии «Мармот-фильм»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра Okko, продюсерского центра Originals Production и киностудии «Мармот-фильм»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра Okko, продюсерского центра Originals Production и киностудии «Мармот-фильм»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра Okko, продюсерского центра Originals Production и киностудии «Мармот-фильм»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра Okko, продюсерского центра Originals Production и киностудии «Мармот-фильм»

Режиссером проекта стал Кирилл Плетнев («Оффлайн», «Без меня»). Сценарий написала Ксения Кияшко («Детка»). Оператором-постановщиком выступил Егор Кочубей («Оффлайн», «Полет»), а производством сериала занимается киностудия Валерия Тодоровского «Мармот-фильм».

Вместе с Мариной Васильевой и Тимофеем Трибунцевым в кадре появятся Артур Ваха, Риналь Мухаметов, Дмитрий Куличков, Изабель Эйдлен, Наталия Курдюбова, Дмитрий Ломакин, Василина Юсковец, Ольга Смирнова, Евгений Миллер и Егор Кенжаметов.

«Похищение» покажут в онлайн-кинотеатре Okko. Дата премьеры станет известна позже.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: