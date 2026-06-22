Андрей Кончаловский представил документальный фильм «История от первого лица. Начало войны»

22 июня, в День памяти и скорби, в сети состоялась премьера документального фильма «История от первого лица. Начало войны». Полнометражная картина о событиях с предвоенных лет по сентябрь 1941 года объединила архивные видеозаписи с воспоминаниями ветеранов и широко известные кадры военной хроники. Художественный руководитель проекта — кинематографист Андрей Кончаловский.

Основу драматургии составляют свидетельства ветеранов и непосредственных участников событий 1941 года. Фонд Андрея Кончаловского много лет записывал и собирал интервью очевидцев для проекта «История от первого лица», который до сегодняшнего дня существовал в формате разрозненных архивных материалов.

Режиссер Дмитрий Митрукевич и сценарист Анна Деркач превратили коллекцию записей в цельное произведение. Хронометраж фильма — 45 минут.