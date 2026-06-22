Андрей Кончаловский представил документальный фильм «История от первого лица. Начало войны»

Полнометражная хроника первых месяцев ВОВ доступна для просмотра онлайн.
Кадр из фильма «История от первого лица. Начало войны»
22 июня, в День памяти и скорби, в сети состоялась премьера документального фильма «История от первого лица. Начало войны». Полнометражная картина о событиях с предвоенных лет по сентябрь 1941 года объединила архивные видеозаписи с воспоминаниями ветеранов и широко известные кадры военной хроники. Художественный руководитель проекта — кинематографист Андрей Кончаловский.
Основу драматургии составляют свидетельства ветеранов и непосредственных участников событий 1941 года. Фонд Андрея Кончаловского много лет записывал и собирал интервью очевидцев для проекта «История от первого лица», который до сегодняшнего дня существовал в формате разрозненных архивных материалов.
Режиссер Дмитрий Митрукевич и сценарист Анна Деркач превратили коллекцию записей в цельное произведение. Хронометраж фильма — 45 минут.
Андрей Кончаловский
Художественный руководитель фильма
«История от первого лица» — это место, куда мы бережно складываем, словно в семейный архив, свидетельства живых участников событий, вошедших в историю. То, что я считаю поистине невосполнимым, — свидетельства о прожитом времени. Если и есть что-то, что нельзя вернуть ни в жизни, ни в истории, — это человеческая память. Я сожалею, что мы не приступили к этому проекту, этому циклу, этой работе лет на десять, пятнадцать или двадцать раньше. Ведь те, кого уже нет рядом, были очевидцами еще более далеких эпох — и их бесценные слова мы уже никогда не сможем вам передать.
«Историю от первого лица. Начало войны» можно увидеть на медиаплатформе «Смотрим».
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