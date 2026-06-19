Появился первый тизер танцевальной драмы «Джайв» с Анной Снаткиной, Анастасией Уколовой и Святославом Рогожаном

В сети опубликовали тизер драматического сериала «Джайв» о соревнованиях по бальным танцам. В главных ролях появятся Антон Васильев, Анна Снаткина, Давид Сократян, Анастасия Уколова, Диана Милютина, Анар, Ангелина Пахомова и Святослав Рогожан. Режиссер проекта — Данил Чащин («Улица Шекспира», «Райцентр»).

По сюжету легендарный тренер Дмитрий Смирнов внезапно разбивает самую сильную пару, чтобы дать шанс аутсайдеру ― парню из киргизского аула. Каждый герой выбирает: бороться до конца или отступить.

«Джайв» снимает оператор Эдуард Мошкович, который работал с Данилом Чащиным над сериалами «Улица Шекспира» и «Райцентр». Сценарий написали Михаил Шульман, Ирина Прохорова и Давид Саркисян. Среди продюсеров — Иван Самохвалов, Александр Цекало, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.