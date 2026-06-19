Появился первый тизер танцевальной драмы «Джайв» с Анной Снаткиной, Анастасией Уколовой и Святославом Рогожаном

В кадре тренер по бальным танцам разбивает самую сильную пару, чтобы дать шанс аутсайдеру ― парню из киргизского аула.
В сети опубликовали тизер драматического сериала «Джайв» о соревнованиях по бальным танцам. В главных ролях появятся Антон Васильев, Анна Снаткина, Давид Сократян, Анастасия Уколова, Диана Милютина, Анар, Ангелина Пахомова и Святослав Рогожан. Режиссер проекта — Данил Чащин («Улица Шекспира», «Райцентр»).
По сюжету легендарный тренер Дмитрий Смирнов внезапно разбивает самую сильную пару, чтобы дать шанс аутсайдеру ― парню из киргизского аула. Каждый герой выбирает: бороться до конца или отступить.
«Джайв» снимает оператор Эдуард Мошкович, который работал с Данилом Чащиным над сериалами «Улица Шекспира» и «Райцентр». Сценарий написали Михаил Шульман, Ирина Прохорова и Давид Саркисян. Среди продюсеров — Иван Самохвалов, Александр Цекало, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.
Вместе с исполнителями главных ролей в актерский состав вошли Виталий Ярош, Елена Николаева, Алексей Фатеев, Светлана Камынина, Виталий Коваленко, Юлия Марченко, София Каштанова, Олег Алмазов и Анна Шепелева. В подготовке артистов участвовали хореографы Николай Пантюхин и Ульяна Максимкина.
«Танец — это самый первый, сакральный способ выражения эмоций. Любовь, грусть, страсть, отчаяние — все, что чувствуют наши герои в жизни, оказывается с ними и на паркете. Со стороны кажется, что танцевать легко и весело, а на деле это слезы сквозь стразы», — замечает шоураннер проекта Ирина Прохорова.
«Джайв» покажут в онлайн-кинотеатре Okko. Детали премьеры станет известна в ближайшее время.
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