Маруся Фомина снимает пленочный байопик о Сергее Рахманинове

В России запускают съемки биографического фильма «Рахманинов». Режиссером проекта о судьбе композитора и пианиста выступит Маруся Фомина — звезда сериала «Содержанки», автор короткометражек «Прощание» и «Похмелье». Для особой цветовой гаммы и «осязаемого» изображения историю о Сергее Рахманинове целиком снимут на пленку.

Фильм раскроет путь музыканта: годы становления в Московской консерватории, ранние успехи и переживания, кризис и возвращение к творчеству. Над сценарием работал Александр Родионов («Долгая счастливая жизнь», «Море волнуется раз»).

Рахманинов родился в дворянской семье из Новгородской губернии. Дед композитора был пианистом, а отец играл как любитель, и Сергей с детства увлекся музыкой. Он учился у профессора Московской консерватории Николая Зверева, затем продолжил обучение на старшем отделении в классах фортепиано и композиции, а в 19 лет выпустился из консерватории с большой золотой медалью. В своем творчестве он совмещал принципы петербургской и московской композиторских школ.

После революции 1917 года музыкант покинул Россию. Он уехал в Европу, затем — в США, где проводил основную часть времени. Несмотря на неприязнь к советской власти, в годы Второй Мировой войны Рахманинов дал несколько концертов, весь доход от которых анонимно отправил в фонд Красной армии. Пианист скончался 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз.

«Сергей Васильевич для меня в первую очередь человек с большим сердцем и принципами. Он был готов отдать последнее во благо других. Безусловно, Рахманинов — это огромный талант. И как любому одаренному человеку, ему было тяжело в начале пути. Именно об этом становлении я и хочу рассказать в этой картине. Как из молодого человека зажигается мировая звезда классической музыки», — рассказывает режиссер Фомина.

Художником по костюмам выступит Ульяна Полянская, работавшая на площадке «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина. Руководить операторской группой пленочного проекта будет Юрий Никогосов («Актрисы»).

Авторы завершили работу над сценарием и запустили кастинг. Съемки пройдут в Москве, Петербурге, Великом Новгороде, Воронежской области и в Крыму. Премьеру планируют на 2028-й — год 155-летия маэстро.

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