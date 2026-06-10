Начались съемки сериала «Мошенник. История клоуна» со Львом Зулькарнаевым

Главный герой — провинциальный циркач — присоединяется к банде телефонных мошенников.
В Москве стартовали съемки сериала «Мошенник. История клоуна». Авантюрная драма расскажет о провинциальном циркаче, который внедряется в группировку телефонных мошенников для мести за обман родного человека, но сам становится гениальным аферистом.
Главную роль исполнит Лев Зулькарнаев («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Дети перемен», «Пока небо смотрит»). Также в кадре появятся Ксения Трейстер («Этерна»), Ефим Белосорочка («Два холма»), Евгения Симонова («Обыкновенное чудо», «Афоня»), Константин Мурзенко («Последний министр», «Беспринципные») и Владислав Ценев («Жить жизнь», «История его служанки»). Несколько имен ключевых актеров пока держат в секрете.
Режиссером стал автор второго и третьего сезонов «Мир! Дружба! Жвачка!» Антон Федоров. В команде сценаристов — Денис Артамонов («1703»).
Лев Зулькарнаев
Актер, исполнит главную роль:
Мы только в начале нашего путешествия, поэтому говорить о проекте пока не хочется, внутри много трепета и осторожности. Скажу лишь, что я по-человечески счастлив работать с Антоном Федоровым, он глубокий нежный волшебник. Я многому учусь у него. Он умеет создавать сложные хрупкие миры, в которые очень интересно играть. И я как актер, может быть, впервые чувствую такую свободу и радость.
Это история о клоуне. И мне очень интересно искать ответ на вопрос: кто такой клоун? Как он встречается с этим миром вокруг него? С людьми?
Мы говорим о комедии жизни порой в самом жестоком значении этого слова. И об этой, по правде, призрачной границе между светом и тьмой внутри нас. Рискну предположить, что на сегодняшний день это одна из важнейших для меня ролей (если не самая важная).
«Историю клоуна» снимают в Москве, Подмосковье и Костроме. В первом сезоне будет восемь серий. Дату премьеры пока не определили.
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