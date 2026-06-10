Начались съемки сериала «Мошенник. История клоуна» со Львом Зулькарнаевым

Актер, исполнит главную роль:

Мы только в начале нашего путешествия, поэтому говорить о проекте пока не хочется, внутри много трепета и осторожности. Скажу лишь, что я по-человечески счастлив работать с Антоном Федоровым, он глубокий нежный волшебник. Я многому учусь у него. Он умеет создавать сложные хрупкие миры, в которые очень интересно играть. И я как актер, может быть, впервые чувствую такую свободу и радость.

Это история о клоуне. И мне очень интересно искать ответ на вопрос: кто такой клоун? Как он встречается с этим миром вокруг него? С людьми?

Мы говорим о комедии жизни порой в самом жестоком значении этого слова. И об этой, по правде, призрачной границе между светом и тьмой внутри нас. Рискну предположить, что на сегодняшний день это одна из важнейших для меня ролей (если не самая важная).