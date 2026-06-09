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Кино и сериалы

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Вышел трейлер сериала «Эль» — предыстории «Блондинки в законе»

Все восемь эпизодов покажут онлайн 1 июля.

В сети появился первый полноформатный трейлер сериала «Эль» — приквела комедии «Блондинка в законе». Роль Эль Вудс, которая запомнилась зрителям в исполнении Риз Уизерспун, сыграла Лекси Майнтри.

Действие разворачивается в 1995 году и рассказывает о школьной жизни Эль. Перейдя в новый класс, главная героиня, привыкшая к статусу it girl, оказывается изгоем среди подростков-неформалов.

Amazon Prime Video, 2026
Amazon Prime Video, 2026
Amazon Prime Video, 2026
Amazon Prime Video, 2026
Amazon Prime Video, 2026

Фильм «Блондинка в законе» вышел в 2001 году и стал экранизацией одноименного романа Аманды Браун. История о красотке, которая поступила на юрфак Гарварда в погоне за бывшим парнем, завоевала две награды на «Золотом глобусе» и получила продолжение. В 2003-м состоялась премьера «Блондинки в законе 2» — в новой части Эль поехала в Вашингтон, чтобы защищать права животных. В 2009 году появилась еще одна часть под названием «Блондинки в законе»: ее главными героинями стали Иззи и Энни Вудс.

Создателем и шоураннером приквела выступила Лора Киттрелл. Среди исполнительных продюсеров — звезда франшизы нулевых Риз Уизерспун. В актерский состав вошли Джун Дайан Рафаэль, Том Эверетт Скотт, Джейкоб Московиц, Габриэль Поликано, Чендлер Кинни, Зак Лукер и Эми Питц.

Первый сезон проекта покажут на платформе Prime Video 1 июля. Всего выйдет восемь эпизодов.

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