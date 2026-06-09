Вышел трейлер сериала «Эль» — предыстории «Блондинки в законе»

Фильм «Блондинка в законе» вышел в 2001 году и стал экранизацией одноименного романа Аманды Браун. История о красотке, которая поступила на юрфак Гарварда в погоне за бывшим парнем, завоевала две награды на «Золотом глобусе» и получила продолжение. В 2003-м состоялась премьера «Блондинки в законе 2» — в новой части Эль поехала в Вашингтон, чтобы защищать права животных. В 2009 году появилась еще одна часть под названием «Блондинки в законе»: ее главными героинями стали Иззи и Энни Вудс.

Создателем и шоураннером приквела выступила Лора Киттрелл. Среди исполнительных продюсеров — звезда франшизы нулевых Риз Уизерспун. В актерский состав вошли Джун Дайан Рафаэль, Том Эверетт Скотт, Джейкоб Московиц, Габриэль Поликано, Чендлер Кинни, Зак Лукер и Эми Питц.

Первый сезон проекта покажут на платформе Prime Video 1 июля. Всего выйдет восемь эпизодов.

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