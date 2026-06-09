Третий Фестиваль видеоэссе пройдет в Петербурге

31 фильм в 6 программах покажут с 12 по 14 июня.
С 12 по 14 июня в культурном квартале «Брусницын» и в ЦСИ им. Сергея Курехина пройдет третий Фестиваль видеоэссе. 31 фильм разделили на шесть секций: «Мне 20 лет», «Верните мне мой 2017», «Коупинг-механизмы для городской жизни», «Кризисная программа», «Пока не кончится сон» и «Шкатулка ценностей».
Фестиваль организует команда БЛИ(К) — медиа о документальном кино. Кураторами выступили Виталина Захарова, Анна Крина, Дарья Горячева, Анна Зубенко, Ника Раевская и Лиза Владимирская. Среди участников не выбирают победителей, но приглашенные эксперты делают специальные упоминания: в этом году фаворитов выберут «Кинопоиск», журналы «Искусство кино» и «Синема Рутин», киноцентр «Ленфильм», платформа «Пилигрим», проект «Улица Балабанова» и канал «всуе».
Фестиваль стартует 12 июня в «Брусницыне». Фильмом открытия станет видеодневник Анни Эрно «Годы Super 8». Картина охватывает период, когда Эрно еще не стала признанной писательницей.
Помимо видеосеансов, на фестивале проведут мастер-класс по эссеистическому письму. Также перед показом 12 июня состоится лекция поэта Мити Цветкова «Личная эссеистика: от первых опытов Монтеня в XVI веке до видеоэссе и телеграм-каналов».
Вход на открытие 12 июня свободный, на сеансы 13 июня и 14 июня — по билетам. Расписание доступно в соцсетях фестиваля.
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