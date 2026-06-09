Третий Фестиваль видеоэссе пройдет в Петербурге

С 12 по 14 июня в культурном квартале «Брусницын» и в ЦСИ им. Сергея Курехина пройдет третий Фестиваль видеоэссе. 31 фильм разделили на шесть секций: «Мне 20 лет», «Верните мне мой 2017», «Коупинг-механизмы для городской жизни», «Кризисная программа», «Пока не кончится сон» и «Шкатулка ценностей».

Фестиваль организует команда БЛИ(К) — медиа о документальном кино. Кураторами выступили Виталина Захарова, Анна Крина, Дарья Горячева, Анна Зубенко, Ника Раевская и Лиза Владимирская. Среди участников не выбирают победителей, но приглашенные эксперты делают специальные упоминания: в этом году фаворитов выберут «Кинопоиск», журналы «Искусство кино» и «Синема Рутин», киноцентр «Ленфильм», платформа «Пилигрим», проект «Улица Балабанова» и канал «всуе».