В Петербурге состоится кинофестиваль Каро/Арт. В программе — новые Пальфи и Шамиров, «Ревизор» Фокина (версия 2002-го!) и «Белая гвардия» Женовача

18 июня в Петербурге стартует летняя увертюра фестиваля авторского кино Каро/Арт. Программа с концепцией «(про)свет» объединит премьеры и киноклассику, записи культовых спектаклей, дискуссии с экспертами и кинематографистами. Фильмом открытия станет «Курочка. Пух и прах» — новая картина венгерского режиссера Дьердя Палфи («Окончательный монтаж — дамы и господа!», «Таксидермия»), получившая почетное упоминание жюри на кинофестивале в Торонто.

В числе других премьер — гонконгский боевик «Живая ярость» Кэндзи Танигаки, драмеди венгерского режиссера Дэниэла Хевера «Вольная птица» о дружбе и поисках понимания между разными поколениями. Впервые в России покажут док-путешествие Венсана Мюнье «Легенды леса». Дополнит программу новый фильм Виктора Шамирова «Температура вселенной», который получил Серебряного «Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» ММКФ-2026.

В блоке классики — комедия Ингмара Бергмана «Улыбки летней ночи», а также черно-белая драма Витторио де Сики «Умберто Д.». Зрителей ждет венгерская анимационная картина «Ловушка для кошек» Белы Терновски и цифровая реставрация «Истории Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского (к 60-летию фильма!).

В особый раздел летнего фестиваля вошли показы фильмов-спектаклей «Белая гвардия» Сергея Женовача (съемка 2005 года на сцене МХТ им. Чехова) и «Ревизор» Валерия Фокина (запись 2002 года, Александринский театр). В качестве фильма закрытия выбрали запись постановки «Война и мир» в Баварской опере (2023).

События фестиваля в Петербурге пройдут на площадке «Каро 9 Варшавский экспресс». Расписание и билеты доступны на сайте кинотеатра.

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