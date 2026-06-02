В Петербурге снимают сай-фай «ЛИДА» с Серзиным, Аграновичем, Чабаном, Лебедевой и Спивак

В Петербурге и Ленобласти стартовали съемки научно-фантастического триллера «ЛИДА» об ИИ-терапии. Главные роли в сериале исполнят Сергей Юшкевич («Золотое дно»), Ксения Кутепова («Радар»), Сергей Двойников («Почка»), Геннадий Блинов («ГДР», «Трасса») и Григорий Чабан («Лихие», «Почка»). Также в каст вошли Софья Лебедева («Дети перемен», «Последний министр»), Марьяна Спивак («Эпидемия. Вонгозеро»), Алексей Агранович («Юморист») и Семен Серзин («Лермонтов», «Трасса»).
По сюжету в России будущего семь человек с тяжелыми психологическими травмами становятся участниками экспериментальной программы. ИИ-инструмент ЛИДА — Лиминальный Индивидуальный Диагностический Алгоритм — должен помочь психотерапевтам в работе с глубинными слоями психики пациентов. Внезапно один из участников программы погибает.
Режиссером проекта выступил Овез Нарлиев («Родные люди», «Отмороженные»). В числе генеральных продюсеров — Вячеслав Муругов («Фишер») и Жан Просянов («В Хогвартс я не попал»).
Просянов отмечает: «В центре истории всегда остается человек, а технологии выступают лишь инструментом для исследования памяти, эмоций и внутреннего мира героев. Подобных проектов на эту тему в таком масштабе и с таким уровнем психологического напряжения у нас еще не было. Мы говорим о будущем, которое кажется фантастическим, но на самом деле уже совсем близко».
Премьеру планируют на осень 2026 года. Сериал из восьми эпизодов покажут в онлайн-кинотеатре Okko.
