В Петербурге снимают сай-фай «ЛИДА» с Серзиным, Аграновичем, Чабаном, Лебедевой и Спивак

В Петербурге и Ленобласти стартовали съемки научно-фантастического триллера «ЛИДА» об ИИ-терапии. Главные роли в сериале исполнят Сергей Юшкевич («Золотое дно»), Ксения Кутепова («Радар»), Сергей Двойников («Почка»), Геннадий Блинов («ГДР», «Трасса») и Григорий Чабан («Лихие», «Почка»). Также в каст вошли Софья Лебедева («Дети перемен», «Последний министр»), Марьяна Спивак («Эпидемия. Вонгозеро»), Алексей Агранович («Юморист») и Семен Серзин («Лермонтов», «Трасса»).

По сюжету в России будущего семь человек с тяжелыми психологическими травмами становятся участниками экспериментальной программы. ИИ-инструмент ЛИДА — Лиминальный Индивидуальный Диагностический Алгоритм — должен помочь психотерапевтам в работе с глубинными слоями психики пациентов. Внезапно один из участников программы погибает.