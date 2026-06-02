Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

В Петербурге снимают сай-фай «ЛИДА» с Серзиным, Аграновичем, Чабаном, Лебедевой и Спивак

В центре сюжета — ИИ-технология для психотерапевтов, которая помогает проработать травмы пациентов.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko

В Петербурге и Ленобласти стартовали съемки научно-фантастического триллера «ЛИДА» об ИИ-терапии. Главные роли в сериале исполнят Сергей Юшкевич («Золотое дно»), Ксения Кутепова («Радар»), Сергей Двойников («Почка»), Геннадий Блинов («ГДР», «Трасса») и Григорий Чабан («Лихие», «Почка»). Также в каст вошли Софья Лебедева («Дети перемен», «Последний министр»), Марьяна Спивак («Эпидемия. Вонгозеро»), Алексей Агранович («Юморист») и Семен Серзин («Лермонтов», «Трасса»).

По сюжету в России будущего семь человек с тяжелыми психологическими травмами становятся участниками экспериментальной программы. ИИ-инструмент ЛИДА — Лиминальный Индивидуальный Диагностический Алгоритм — должен помочь психотерапевтам в работе с глубинными слоями психики пациентов. Внезапно один из участников программы погибает.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko

Режиссером проекта выступил Овез Нарлиев («Родные люди», «Отмороженные»). В числе генеральных продюсеров — Вячеслав Муругов («Фишер») и Жан Просянов («В Хогвартс я не попал»).

Просянов отмечает: «В центре истории всегда остается человек, а технологии выступают лишь инструментом для исследования памяти, эмоций и внутреннего мира героев. Подобных проектов на эту тему в таком масштабе и с таким уровнем психологического напряжения у нас еще не было. Мы говорим о будущем, которое кажется фантастическим, но на самом деле уже совсем близко».

Премьеру планируют на осень 2026 года. Сериал из восьми эпизодов покажут в онлайн-кинотеатре Okko.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: