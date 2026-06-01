По мотивам «Приключений кота Леопольда» снимут игровой фильм

О коте Леопольде снимут полнометражный игровой фильм. В его основу лягут рассказы Анатолия Резникова, по которым создавали советский цикл мультфильмов «Приключений кота Леопольда». Актерский состав новой экранизации пока держат в секрете.

Семейную комедию «Леопольд» продюсируют Дмитрий Литвинов («Кентавр», «Молодой человек», «Садко»), Алексей Сатолин («Между нами химия», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), Андрей Липов и Максим Максимов («Не одна дома», «На деревню дедушке», «Мой папа — медведь»). Режиссером выступит Владислав Богуш («На деревню дедушке», «Мой папа — медведь»).

«Приключения кота Леопольда» транслировали на советском телевидении с 1975 по 1987 год. Драматург Аркадий Хайт и художник-постановщик Вячеслав Назарук выпустили 11 мультфильмов. Главных героев: Леопольда и двух вредных мышей — озвучивали Андрей Миронов, Геннадий Хазанов и Александр Калягин.

«Имя кота Леопольда известно в нашей стране всем, советские бренды отлично работают сейчас в прокате, и поэтому мы видим большой потенциал в этой истории. Сегодня на экране много героев, которые побеждают благодаря силе, ловкости, хитрости. А сила кота Леопольда совсем в другом — в умении сохранять доброту, спокойствие и чувство юмора в любых ситуациях. Нам кажется, что именно такие герои сейчас особенно нужны семейной аудитории, ведь настоящая сила всегда в добре», — отметил продюсер Дмитрий Литвинов.

