Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

В Петербурге покажут «Фейерверки днем» — лучший дебют кинофестиваля «Маяк»-2025

На спецпоказах 31 мая и 1 июня комедию представят авторы.

Gonzo Film, Cinema Park Distribution, 2025

11 июня в прокат выходит комедия Нины Воловой «Фейерверки днем». В 2025 году фильм взял приз за лучший дебют на кинофестивале «Маяк». В актерский состав вошли Александр Робак, Дарья Коныжева, Олеся Судзиловская, Маша Раскина, Вера Енгалычева и Максим Карушев.

Главные героини, три сестры, живут в шикарном особняке. Они окружены дорогими подарками и любовью щедрого отца, но его бизнес оказывается на грани банкротства. На пороге появляется Вэйхонг — прагматичный деловой партнер из Китая. Когда отец решает за долги отдать родовое гнездо, дочери объявляют войну.

Gonzo Film, Cinema Park Distribution, 2025
Gonzo Film, Cinema Park Distribution, 2025
Gonzo Film, Cinema Park Distribution, 2025

«Фейерверки днем» — первый игровой фильм Нины Воловой. Дебютантка училась у Марины Разбежкиной на тренинге Doc train в МШНК, а также в лаборатории «Ленфильм-дебют». Хотя сюжет картины перекликается с пьесами Антона Чехова, сценарий основан на реальных событиях из жизни Нины.

Режиссер выступит на премьерных показах в Петербурге. Вместе с ней работу представят актеры Ван Бин и Вера Енгалычева, продюсер Иван Голомозюк и креативный продюсер Александра Васнецова. Планируют два спецпоказа: 31 мая в 19:30 в «Авроре» и 1 июня в 20:30 — в Cinéma Michèle.

Подробности и билеты доступны на сайте прокатчика.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: