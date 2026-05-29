В Петербурге покажут «Фейерверки днем» — лучший дебют кинофестиваля «Маяк»-2025

11 июня в прокат выходит комедия Нины Воловой «Фейерверки днем». В 2025 году фильм взял приз за лучший дебют на кинофестивале «Маяк». В актерский состав вошли Александр Робак, Дарья Коныжева, Олеся Судзиловская, Маша Раскина, Вера Енгалычева и Максим Карушев.

Главные героини, три сестры, живут в шикарном особняке. Они окружены дорогими подарками и любовью щедрого отца, но его бизнес оказывается на грани банкротства. На пороге появляется Вэйхонг — прагматичный деловой партнер из Китая. Когда отец решает за долги отдать родовое гнездо, дочери объявляют войну.