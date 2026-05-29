В Петербурге покажут «Фейерверки днем» — лучший дебют кинофестиваля «Маяк»-2025

На спецпоказах 31 мая и 1 июня комедию представят авторы.
11 июня в прокат выходит комедия Нины Воловой «Фейерверки днем». В 2025 году фильм взял приз за лучший дебют на кинофестивале «Маяк». В актерский состав вошли Александр Робак, Дарья Коныжева, Олеся Судзиловская, Маша Раскина, Вера Енгалычева и Максим Карушев.
Главные героини, три сестры, живут в шикарном особняке. Они окружены дорогими подарками и любовью щедрого отца, но его бизнес оказывается на грани банкротства. На пороге появляется Вэйхонг — прагматичный деловой партнер из Китая. Когда отец решает за долги отдать родовое гнездо, дочери объявляют войну.
«Фейерверки днем» — первый игровой фильм Нины Воловой. Дебютантка училась у Марины Разбежкиной на тренинге Doc train в МШНК, а также в лаборатории «Ленфильм-дебют». Хотя сюжет картины перекликается с пьесами Антона Чехова, сценарий основан на реальных событиях из жизни Нины.
Режиссер выступит на премьерных показах в Петербурге. Вместе с ней работу представят актеры Ван Бин и Вера Енгалычева, продюсер Иван Голомозюк и креативный продюсер Александра Васнецова. Планируют два спецпоказа: 31 мая в 19:30 в «Авроре» и 1 июня в 20:30 — в Cinéma Michèle.
Подробности и билеты доступны на сайте прокатчика.
18+
Комментарии (0)