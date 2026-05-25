Стартовали съемки байопика о Валентине Терешковой с Чеботаревым, Власенко и Городничим

Первая женщина-космонавт лично утвердила на главную роль актрису Леонелу Мантурову.
В Москве начались съемки фильма «Чайка» о космическом полете Валентины Терешковой. Главные роли исполнят Леонела Мантурова («Левша»), Дмитрий Чеботарев («Майор Гром», «Прометей»), Сергей Городничий («Цикады»), Денис Власенко («Happy End», «Стрим», «Первый номер», «Страсти по Матвею»), Ангелина Стречина («По любви») и Олег Савостюк («Снегирь»).
Над историческим проектом работает режиссер «Движения вверх» Антон Мегердичев. Авторами сценария выступили Илья Куликов («Полицейский с Рублевки») и Валерия Подорожнова («Левша»), оператором — Сергей Астахов («Брат», «Война», «Мне не больно»).
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила свой полет 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6». Она провела на орбите двое суток 22 часа и 50 минут, сделала 48 витков вокруг Земли и пролетела 1 млн. 971 тыс. км. Несмотря на физический дискомфорт, космонавтка вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже использовали для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. Следующий полет женщины в космос состоялся только через 19 лет: второй космонавткой стала Светлана Савицкая.
Команда фильма получила полный доступ ко всем архивам с информацией о полете 1963 года, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся. К запуску работы на площадке готовились год вместе с Терешковой и ее семьей. Первая женщина-космонавт, а ныне депутат Госдумы лично утвердила актрису на главную роль.
Актриса Леонела Мантурова — дочь первого вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова. У Леонелы и ее героини день рождения в одну дату: Мантурова и Терешкова родились 6 марта.
Съемки картины займут три месяца. «Чайка» выйдет в прокат 8 апреля 2027 года, к 90-летию космонавтки.
