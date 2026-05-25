Стартовали съемки байопика о Валентине Терешковой с Чеботаревым, Власенко и Городничим

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила свой полет 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6». Она провела на орбите двое суток 22 часа и 50 минут, сделала 48 витков вокруг Земли и пролетела 1 млн. 971 тыс. км. Несмотря на физический дискомфорт, космонавтка вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже использовали для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. Следующий полет женщины в космос состоялся только через 19 лет: второй космонавткой стала Светлана Савицкая.

Команда фильма получила полный доступ ко всем архивам с информацией о полете 1963 года, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся. К запуску работы на площадке готовились год вместе с Терешковой и ее семьей. Первая женщина-космонавт, а ныне депутат Госдумы лично утвердила актрису на главную роль.

Актриса Леонела Мантурова — дочь первого вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова. У Леонелы и ее героини день рождения в одну дату: Мантурова и Терешкова родились 6 марта.

Съемки картины займут три месяца. «Чайка» выйдет в прокат 8 апреля 2027 года, к 90-летию космонавтки.

