Кино и сериалы

В киноцентре «Родина» проведут месяц Алексея Балабанова

Девять фильмов режиссера покажут с 3 по 26 июня.

«Мне не больно»
СТВ, 2006

«Мне не больно»

Киноцентр «Родина» и проект «АртПоказ» готовят ретроспективу фильмов Алексея Балабанова. С 3 по 26 июня петербуржцам покажут программу из девяти картин:

Порядок сеансов приблизили к хронологии премьер (переставили «Брат» и «Про уродов и людей» — части дилогии про Данилу Багрова покажут подряд). В ретроспективу не включили фильмы «Война» и «Груз 200».

Вчера, 18 мая, исполнилось 13 лет со дня смерти Алексея Балабанова. Режиссера не стало в 54 года из-за острой сердечной недостаточности. В 2013-м на 40-й день после смерти кинематографиста в Вологодской области рухнула колокольня Запогостской церкви, увековеченная им как Колокольня счастья в фильме «Я тоже хочу».

Ретроспектива стартует 3 июня на Караванной, 12. Начало всех показов в 19:00. Билеты в продаже.

