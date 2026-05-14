Пятый сезон сериала «Бриджертоны» выйдет в 2027 году

Пятый сезон романтической драмы «Бриджертоны» выйдет в 2027 году, сообщила на презентации Netflix директор по контенту Бела Баджария. Производство новых серий начали в марте, всего через пару недель после выхода второй части четвертого сезона.

История о лондонской семье эпохи Регентства впервые вышла на экраны в декабре 2020-го. Второй сезон показали в 2022 году, третий — в 2024-м, а четвертый — в конце зимы 2026-го.

«Бриджертоны» — экранизация одноименного цикла романов Джулии Куин. Продолжение снимают по книге «Тайна повесы» (When He Was Wicked).

В центре внимания окажется замкнутая средняя дочь Бриджертонов Франческа в исполнении Ханны Додд. Спустя два года после смерти мужа Джона девушка решает снова выйти замуж в практических целях. Но когда кузина Джона, Микаэла (Масали Бадуза), возвращается в Лондон присмотреть за поместьем Килмартин, сложные чувства Франчески заставят ее задуматься, стоит ли следовать прагматичным намерениям или внутренним страстям.

В кадре появятся Тега Александер, Жаклин Боутсвэйн и Джемма Найт Джонс. Остальные детали станут известны позже.

