Роман Михайлов проведет на «Ленфильме» премьерный показ драмы «Пока небо смотрит»

19 мая в киноцентре «Ленфильма» пройдет спецпоказ нового фильма Романа Михайлова «Пока небо смотрит». Картину об андеграундной танцевальной сцене представит сам режиссер.

По сюжету команда танцоров занимается свободным творчеством. Они мечтают получить признание, но остаться верными себе. Ребятам выпадает шанс поучаствовать в большом документальном проекте и шоу на телевидении. Каждому придется решить, зачем они танцуют: ради популярности или по зову сердца.

В фильме снялись кинематографистка Валерия Гайя Германика, актеры Лев Зулькарнаев («Слово пацана») и Дарья Екамасова («Анора»), а также певец Сосо Павлиашвили. В кадре появятся участники шоу «Танцы» Юлиана Бухольц, Владимир Варнава, Екатерина Решетникова, Даниил Патлах, Александра Киселева, Алена Гуменная, Софа Персиянинова, Олег Клевакин, Дмитрий Щебет, Вахтанг Хурцилава и Вероника Есипова.