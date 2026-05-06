У перестроечного фильма «Курьер» Шахназарова появится современная версия

В Москве готовят к запуску фильм «Курьер» — современную адаптацию повести Карена Шахназарова, которую сам автор экранизировал в 1986 году. Режиссером новой картины выступит Илья Ермолов («Хирург», «Золотое дно»).

В 2027 году исполнится 40 лет с премьеры оригинального фильма (повесть «Курьер», ставшую его основой, опубликовал журнал «Юность» в 1982-м). Главные роли в драме о проблемах отцов и детей исполнили Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Александр Панкратов-Черный и Владимир Меньшов. Динамичная музыка Эдуарда Артемьева, одни из первых советских кинокадров с брейк-дансом и критический взгляд на молодежь в духе цикла Трюффо об Антуане Дуанеле сделали «Курьер» живым срезом перестроечной жизни.

«Мы не переснимаем культовый фильм, а с новым взглядом подходим к экранизации одноименной повести Карена Шахназарова. Сегодня перед молодыми людьми, так же как и тогда, стоит непростой жизненный выбор. Любопытно пройти этот путь с нашими героями, наблюдая за их поиском себя. Вызывает интерес и профессия курьера, которая за это время эволюционировала в одну из самых востребованных», — объясняет задумку режиссер адаптации Ермолов.

Продюсирует обновленную версию Георгий Малков («На деревню дедушке», «Непослушник», «Я буду рядом»). Над сценарием работает Михаил Зубко («Кентавр», «Happy End»). Кастинг пока остается в секрете.