Стали известны даты Lendoc Film Festival в 2026 году. Фестиваль принимает заявки до середины июля

С 20 по 22 августа в Петербурге состоится седьмой международный кинофестиваль Lendoc Film Festival (LEFF). В этом году проект открытой киностудии «Лендок» и АНО «Кинокультура» принимает заявки для участия в конкурсной программе до 15 июля. До 20 июля можно податься на питчинг игровых и документальных фильмов с высоким потенциалом копродукции стран-участниц.

За прошлые сезоны фестиваль посетили более 35 000 зрителей, среди которых молодые авторы из Якутии, Башкортостана, Алтая, Красноярска, Хабаровска. На Lendoc Film Festival этого года пригласят кинематографистов из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Армении, Азербайджана, Беларуси и стран Центральной Азии.

Организатор фестиваля «Лендок» — старейшая студия документального кино в стране. Объединение не прекращало работу во время блокады Ленинграда: сотрудники снимали фронтовую хронику и уникальные кадры осажденного города. В разные годы на базе студии работали режиссеры Ефим Учитель, Павел Коган, Семен Аранович, Александр Гутман и Алексей Учитель.

На конкурс принимают фильмы, снятые в 2025–2026 годах в России, странах БРИКС и СНГ. Организаторы ждут игровое кино от 60 минут, неигровые картины от 40 минут, студенческие игровые и неигровые работы от 10 минут. Для участия необходимо заполнить анкету на официальном сайте.

Также состоится питчинг проектов игрового и документального кино с высоким потенциалом совместного производства стран-участниц. Принимают русскоязычные работы кинематографистов из России и ближнего зарубежья.

События Lendoc Film Festival пройдут с 20 по 22 августа. Вход на мероприятия будет бесплатным — регистрацию откроют на сайте.

