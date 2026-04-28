От поисков Эдички до «Улицы разбитых фонарей»: в Петербурге пройдут фестивальные показы «Кассеты с родительской полки»

В жюри конкурса — кинокритики Василий Степанов и Тимур Алиев, швейцарский и российский документалист Антуан Каттин.
С 1 по 3 мая в Петербурге состоится третий международный молодежный кинофестиваль «Кассета с родительской полки». Свыше 50 картин из программ игрового, анимационного, экспериментального и документального кино покажут в ЦСИ имени Сергея Курехина, книжном «Союз Печатников» и арт-пространстве «F5». Специальный блок молодой российской анимации готовит телеканал «2х2».
«Кассета с родительской полки» служит площадкой для молодых авторов. Название отсылает к мультиформатному репертуару фестиваля, который подобен непредсказуемому содержимому кассеты.
Фестиваль с 2024 года проводит независимое творческое объединение «Кассета». В этом году оценивать конкурсные фильмы будут оператор, монтажер и режиссер документального кино Антуан Каттин, кинокритики Тимур Алиев («Афиша Daily», Forbes, «Ведомости», «Искусство кино», РБК, «Сеанс», телеграм-канал «Комендант кинокрепости») и Василий Степанов (главный редактор журнала «Сеанс» с 2020 по 2025-й, глава отборочной комиссии фестиваля «Послание к человеку»).
ПРОГРАММА «КАССЕТЫ С РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЛКИ» — 2026
1 мая — ЦСИ им. Сергея Курехина (Средний проспект В. О., 93)
19:00 Церемония открытия
19:30 Показ конкурсной программы игрового кино:
- «Солнце встает над рекой Хуанхэ» (реж. Борислав Пивоваров, Россия, 17 мин)
- «Сны моего отца» (реж. Михаил Самолюк, Россия, 23 мин)
- «Нюня» (реж. Анна Аун, Россия, 17 мин)
- «Night shift» (реж. Rodrigo Santamaria, Испания, 17 мин)
- «Эне» (реж. Кирилл Верхозин, Россия, 20 мин)
- «Поехали домой» (реж. Алена Бурмистрова, Россия, 20 мин)
- «Илья и Захар: Масленица на пределе» (реж. Дима Теплов, Россия, 14 мин)
2 мая — Союз Печатников (Союза Печатников, 17)
16:00 Показ конкурсной программы анимации:
- «Искусственный разум» (реж. Даниил Елин, Россия, 3 мин)
- «Вояджер один» (реж. Полина Савина, Россия, 2 мин)
- «Аглая» (реж. Таисия Касько, Россия, 7 мин)
- «Путь по бюрократии» (реж. Семен Блинов, Россия, 4 мин)
- «Превращение» (реж. Дмитрий Русаков и Диана Баландина, Россия, 1 мин)
- «Счастливого пути» (реж. Дарина Спигина, Россия, 5)
- «Овцы — Волки» (реж. Полина Сафина, Россия, 5 мин)
- «The fathom line l’oeuvre vive» (реж. Boris De La Higuera, Франция, 2 мин)
- «Охота» (реж. Анна Павлова, Россия, 5 мин)
- «Давай без зайчиков» (реж. Анастасия Ярошенко, Россия, 3 мин)
- «My hands» (реж. Anna-Maria Che, Армения, 3 мин)
- «Пробуждение» (реж. Иван Архипов, Россия, 5 мин)
- «MUTE» (реж. Маша Митяева, Россия, 10 мин)
18:00 Показ блока молодой российской анимации от «2х2» (вход бесплатный по регистрации)
- «Сбор Грибов» (реж. Марина Богданова)
- «Переход» (реж. Дарья Волчок)
- «Завтрак для улиток» (реж. Евгений Фадеев)
- «Почему банан огрызается» (реж. Светлана Разгуляева)
- «Сахарное шоу» (реж. Лиана Макарян)
- «Орган чувств» (реж. Лиза Бозалп)
- «Хармс» (реж. Светлана Андрианова)
- «Хозяйка Медной горы» (реж. Дмитрий Геллер)
- «Мать» (реж. Полина Коломиец)
- «Однажды Солнце взорвется» (реж. Елизавета Прокопенко)
- «Не для меня» (реж. Иван Бондаренко)
3 мая — Арт-пространство «F5» (пр. Римского Корсакова, 39)
15:00 Показ конкурсной программы экспериментального кино:
- «Руководство по полному умиранию» (реж. Марыля Гембар, Россия, 32 мин)
- «Русалка» (реж. Александра Максимова, Россия, 4 мин)
- «Нева» (реж. Лиза Жарикова, Россия, 9 мин)
- «Му» (реж. Ярослав Лобачев, Россия, 5 мин)
- «Медвежья услуга» (реж. Елена Илларионова, Россия, 3 мин)
- «Чайный пакетик. Восставший из бездны» (реж. Егор Гуторов, Россия, 3 мин)
- «Чайнички» (реж. Леонтьев Роман, Россия, 4 мин)
- «Tuppers & Tuppers» (реж. Sara Étienne, Испания, 4 мин)
- «Короче» (реж. Александр Гаврилов, Даниил Воробьев, Россия, 4 мин)
- «На уровне глаз» (реж. Булгакова Дарья, Россия, 4 мин)
- «Мультфильмы перед сном» (реж. Юрий Михайлин, Россия, 11 мин)
- «Untitled» (реж. Родион Чернов, Россия, 15 мин)
17:00 Показ конкурсной программы документального кино:
- «DOG» (реж. Алексей Ворошень, Россия, 6 мин)
- «Уходящая натура» (реж. Артем Палкин, Россия, 18 мин)
- «Угол» (реж. Тимур Садовский, Россия, 12 мин)
- «Последний парт» (реж. Егор Гуторов, Россия, 5 мин)
- «В поисках Эдички» (реж. Пинь Цзя Юй, Россия, 27 мин)
- «Курьеры Камиллы» (реж. Екатерина Гостева, Россия, 15 мин)
- «Черная пурга» (реж. Мира Эркенова, Россия, 34 мин)
- «Улица разбитых фонарей» (реж. Костя Сиденко, Россия, 7 мин)
- «Про счастье толпы» (реж. Никита Васильев, Россия, 8 мин)
Креативный продюсер и программный директор «Кассеты с родительской полки» — Дарья Сергеева. Также в команде: исполнительный директор и веб-разработчик Ярослав Елисеев, супервайзер Вадим Копцов, художники Алексей Шорин и Ксения Журавлева, дизайнеры Лидия Дурыничева, Жанна Бубякина и teaperson (Карапетян М.Р).
Билеты на показы в продаже на сайте фестиваля.
18+
Комментарии (0)