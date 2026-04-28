От поисков Эдички до «Улицы разбитых фонарей»: в Петербурге пройдут фестивальные показы «Кассеты с родительской полки»

В жюри конкурса — кинокритики Василий Степанов и Тимур Алиев, швейцарский и российский документалист Антуан Каттин.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой международного молодежного кинофестиваля «Кассета с родительской полки»

С 1 по 3 мая в Петербурге состоится третий международный молодежный кинофестиваль «Кассета с родительской полки». Свыше 50 картин из программ игрового, анимационного, экспериментального и документального кино покажут в ЦСИ имени Сергея Курехина, книжном «Союз Печатников» и арт-пространстве «F5». Специальный блок молодой российской анимации готовит телеканал «2х2».

«Кассета с родительской полки» служит площадкой для молодых авторов. Название отсылает к мультиформатному репертуару фестиваля, который подобен непредсказуемому содержимому кассеты.

Фестиваль с 2024 года проводит независимое творческое объединение «Кассета». В этом году оценивать конкурсные фильмы будут оператор, монтажер и режиссер документального кино Антуан Каттин, кинокритики Тимур Алиев («Афиша Daily», Forbes, «Ведомости», «Искусство кино», РБК, «Сеанс», телеграм-канал «Комендант кинокрепости») и Василий Степанов (главный редактор журнала «Сеанс» с 2020 по 2025-й, глава отборочной комиссии фестиваля «Послание к человеку»).

ПРОГРАММА «КАССЕТЫ С РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЛКИ» — 2026

1 мая — ЦСИ им. Сергея Курехина (Средний проспект В. О., 93)

19:00 Церемония открытия

19:30 Показ конкурсной программы игрового кино:

  1. «Солнце встает над рекой Хуанхэ» (реж. Борислав Пивоваров, Россия, 17 мин)
  2. «Сны моего отца» (реж. Михаил Самолюк, Россия, 23 мин)
  3. «Нюня» (реж. Анна Аун, Россия, 17 мин)
  4. «Night shift» (реж. Rodrigo Santamaria, Испания, 17 мин)
  5. «Эне» (реж. Кирилл Верхозин, Россия, 20 мин)
  6. «Поехали домой» (реж. Алена Бурмистрова, Россия, 20 мин)
  7. «Илья и Захар: Масленица на пределе» (реж. Дима Теплов, Россия, 14 мин)

2 мая — Союз Печатников (Союза Печатников, 17)

16:00 Показ конкурсной программы анимации:

  1. «Искусственный разум» (реж. Даниил Елин, Россия, 3 мин)
  2. «Вояджер один» (реж. Полина Савина, Россия, 2 мин)
  3. «Аглая» (реж. Таисия Касько, Россия, 7 мин)
  4. «Путь по бюрократии» (реж. Семен Блинов, Россия, 4 мин)
  5. «Превращение» (реж. Дмитрий Русаков и Диана Баландина, Россия, 1 мин)
  6. «Счастливого пути» (реж. Дарина Спигина, Россия, 5)
  7. «Овцы — Волки» (реж. Полина Сафина, Россия, 5 мин)
  8. «The fathom line l’oeuvre vive» (реж. Boris De La Higuera, Франция, 2 мин)
  9. «Охота» (реж. Анна Павлова, Россия, 5 мин)
  10. «Давай без зайчиков» (реж. Анастасия Ярошенко, Россия, 3 мин)
  11. «My hands» (реж. Anna-Maria Che, Армения, 3 мин)
  12. «Пробуждение» (реж. Иван Архипов, Россия, 5 мин)
  13. «MUTE» (реж. Маша Митяева, Россия, 10 мин)

18:00 Показ блока молодой российской анимации от «2х2» (вход бесплатный по регистрации)

  1. «Сбор Грибов» (реж. Марина Богданова)
  2. «Переход» (реж. Дарья Волчок)
  3. «Завтрак для улиток» (реж. Евгений Фадеев)
  4. «Почему банан огрызается» (реж. Светлана Разгуляева)
  5. «Сахарное шоу» (реж. Лиана Макарян)
  6. «Орган чувств» (реж. Лиза Бозалп)
  7. «Хармс» (реж. Светлана Андрианова)
  8. «Хозяйка Медной горы» (реж. Дмитрий Геллер)
  9. «Мать» (реж. Полина Коломиец)
  10. «Однажды Солнце взорвется» (реж. Елизавета Прокопенко)
  11. «Не для меня» (реж. Иван Бондаренко)

3 мая — Арт-пространство «F5» (пр. Римского Корсакова, 39)

15:00 Показ конкурсной программы экспериментального кино:

  1. «Руководство по полному умиранию» (реж. Марыля Гембар, Россия, 32 мин)
  2. «Русалка» (реж. Александра Максимова, Россия, 4 мин)
  3. «Нева» (реж. Лиза Жарикова, Россия, 9 мин)
  4. «Му» (реж. Ярослав Лобачев, Россия, 5 мин)
  5. «Медвежья услуга» (реж. Елена Илларионова, Россия, 3 мин)
  6. «Чайный пакетик. Восставший из бездны» (реж. Егор Гуторов, Россия, 3 мин)
  7. «Чайнички» (реж. Леонтьев Роман, Россия, 4 мин)
  8. «Tuppers & Tuppers» (реж. Sara Étienne, Испания, 4 мин)
  9. «Короче» (реж. Александр Гаврилов, Даниил Воробьев, Россия, 4 мин)
  10. «На уровне глаз» (реж. Булгакова Дарья, Россия, 4 мин)
  11. «Мультфильмы перед сном» (реж. Юрий Михайлин, Россия, 11 мин)
  12. «Untitled» (реж. Родион Чернов, Россия, 15 мин)

17:00 Показ конкурсной программы документального кино:

  1. «DOG» (реж. Алексей Ворошень, Россия, 6 мин)
  2. «Уходящая натура» (реж. Артем Палкин, Россия, 18 мин)
  3. «Угол» (реж. Тимур Садовский, Россия, 12 мин)
  4. «Последний парт» (реж. Егор Гуторов, Россия, 5 мин)
  5. «В поисках Эдички» (реж. Пинь Цзя Юй, Россия, 27 мин)
  6. «Курьеры Камиллы» (реж. Екатерина Гостева, Россия, 15 мин)
  7. «Черная пурга» (реж. Мира Эркенова, Россия, 34 мин)
  8. «Улица разбитых фонарей» (реж. Костя Сиденко, Россия, 7 мин)
  9. «Про счастье толпы» (реж. Никита Васильев, Россия, 8 мин)

Креативный продюсер и программный директор «Кассеты с родительской полки» — Дарья Сергеева. Также в команде: исполнительный директор и веб-разработчик Ярослав Елисеев, супервайзер Вадим Копцов, художники Алексей Шорин и Ксения Журавлева, дизайнеры Лидия Дурыничева, Жанна Бубякина и teaperson (Карапетян М.Р).

Билеты на показы в продаже на сайте фестиваля.

18+

