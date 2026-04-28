От поисков Эдички до «Улицы разбитых фонарей»: в Петербурге пройдут фестивальные показы «Кассеты с родительской полки»

С 1 по 3 мая в Петербурге состоится третий международный молодежный кинофестиваль «Кассета с родительской полки». Свыше 50 картин из программ игрового, анимационного, экспериментального и документального кино покажут в ЦСИ имени Сергея Курехина, книжном «Союз Печатников» и арт-пространстве «F5». Специальный блок молодой российской анимации готовит телеканал «2х2».

«Кассета с родительской полки» служит площадкой для молодых авторов. Название отсылает к мультиформатному репертуару фестиваля, который подобен непредсказуемому содержимому кассеты.

Фестиваль с 2024 года проводит независимое творческое объединение «Кассета». В этом году оценивать конкурсные фильмы будут оператор, монтажер и режиссер документального кино Антуан Каттин, кинокритики Тимур Алиев («Афиша Daily», Forbes, «Ведомости», «Искусство кино», РБК, «Сеанс», телеграм-канал «Комендант кинокрепости») и Василий Степанов (главный редактор журнала «Сеанс» с 2020 по 2025-й, глава отборочной комиссии фестиваля «Послание к человеку»).