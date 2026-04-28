Портреты краеведов Петербурга покажут на большом экране

В кинотеатре «Аврора» пройдет премьерный показ документального фильма «Краеведение» режиссера Манаса Сираканяна. Зрителям представят портрет Петербурга через истории молодых исследователей, посвятивших себя изучению и сохранению исторического наследия города.

Героями картины стали Виктор Федотов, который проводит авторские экскурсии по труднодоступным и малоизвестным местам, Валентина Манн, занимающаяся реставрацией архитектурных деталей старинных домов, и Маргарита Николаева, исследующая исторические кладбища. Каждый из них вносит свой вклад в сохранение облика города и переосмысление его культурной ценности.

Следуя за героями, зрители отправятся на прогулку по летнему Петербургу, чтобы увидеть его с новой стороны: открыть неприметные детали, пройти необычными маршрутами и по-новому взглянуть на знакомые пейзажи. Картина не только передает любовь к городу, но и поднимает важные вопросы, связанные с его сохранением.

После показа зрителей смогут пообщаться с создателями фильма и его героями и задать свои вопросы. Начало сеанса — 27 мая в 18:00.

12+

