Портреты краеведов Петербурга покажут на большом экране

Героями картины стали Виктор Федотов, который проводит авторские экскурсии по труднодоступным и малоизвестным местам, Валентина Манн, занимающаяся реставрацией архитектурных деталей старинных домов, и Маргарита Николаева, исследующая исторические кладбища. Каждый из них вносит свой вклад в сохранение облика города и переосмысление его культурной ценности.

Следуя за героями, зрители отправятся на прогулку по летнему Петербургу, чтобы увидеть его с новой стороны: открыть неприметные детали, пройти необычными маршрутами и по-новому взглянуть на знакомые пейзажи. Картина не только передает любовь к городу, но и поднимает важные вопросы, связанные с его сохранением.

После показа зрителей смогут пообщаться с создателями фильма и его героями и задать свои вопросы. Начало сеанса — 27 мая в 18:00.

12+