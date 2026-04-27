Мелодрама-хит «Твое сердце будет разбито» получит продолжение

Создатели экранизируют вторую книгу Анны Джейн «По осколкам твоего сердца».
Создатели подростковой мелодрамы «Твое сердце будет разбито» работают над продолжением фильма. Экранизацию получит вторая книга Анны Джейн о тихой девушке Полине и хулигане по прозвищу Барс «По осколкам твоего сердца». Дата премьеры пока неизвестна.
Фильм «Твое сердце будет разбито» вышел в российский прокат 26 марта и собрал свыше 860 млн рублей. По сюжету старшеклассница Полина (Вероника Журавлева) спасается от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом (Даниэль Вегас): он должен притворяться ее парнем и защищать, а она делать все, что он скажет.
В первые недели проката фильм критиковали в сети за актерскую игру и многочисленные тропы («от ненависти до любви», пэйринг «скромная непопулярная девушка — плохой парень»), но пользовательский контент превратил картину в феномен: зрители стали приходить в кино, чтобы вместе плакать и/или смеяться. Некоторые сеансы посетил и сам исполнитель главной роли Вегас (фан-факт: вы можете помнить актера по сериалу «Школа» и реалити-шоу видеоблогеров «Hype Camp», выходившему во второй половине 2010-х).
Автор истории Анна Джейн (настоящее имя — Анна Потапкина) начинала публиковать свои тексты в интернете. В 2014 году ей предложили издаваться на бумаге, и с 2015 по 2023-й писательница (и психолог!) выпустила более 50 произведений.
В феврале 2023 года помощница Анны, которая вела ее соцсети, сообщила о смерти писательницы из-за проблем со здоровьем. Посмертно Джейн третий год подряд сохраняет статус самого издаваемого автора в стране по версии Российской книжной палаты: тираж книг превышает 6 млн экземпляров, а число онлайн-прочтений достигло 32 млн.
Киноадаптацией «Твое сердце будет разбито» занимался режиссер Михаил Вайнберг («Тест на беременность», «Метод Фрейда»). Над сценарием вместе с ним работали Мария Елисоветская, Ульяна Зверева, Евгения Назипова и Марианна Кадржанова.
Сроки и детали новой экранизации станут известны позже.
