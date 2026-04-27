Мелодрама-хит «Твое сердце будет разбито» получит продолжение

Создатели экранизируют вторую книгу Анны Джейн «По осколкам твоего сердца».

Yellow, Black and White, All Media Company, онлайн-кинотеатр START, Свердловская киностудия, 2026

Создатели подростковой мелодрамы «Твое сердце будет разбито» работают над продолжением фильма. Экранизацию получит вторая книга Анны Джейн о тихой девушке Полине и хулигане по прозвищу Барс «По осколкам твоего сердца». Дата премьеры пока неизвестна.

Фильм «Твое сердце будет разбито» вышел в российский прокат 26 марта и собрал свыше 860 млн рублей. По сюжету старшеклассница Полина (Вероника Журавлева) спасается от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом (Даниэль Вегас): он должен притворяться ее парнем и защищать, а она делать все, что он скажет.

В первые недели проката фильм критиковали в сети за актерскую игру и многочисленные тропы («от ненависти до любви», пэйринг «скромная непопулярная девушка — плохой парень»), но пользовательский контент превратил картину в феномен: зрители стали приходить в кино, чтобы вместе плакать и/или смеяться. Некоторые сеансы посетил и сам исполнитель главной роли Вегас (фан-факт: вы можете помнить актера по сериалу «Школа» и реалити-шоу видеоблогеров «Hype Camp», выходившему во второй половине 2010-х).

Автор истории Анна Джейн (настоящее имя — Анна Потапкина) начинала публиковать свои тексты в интернете. В 2014 году ей предложили издаваться на бумаге, и с 2015 по 2023-й писательница (и психолог!) выпустила более 50 произведений.

В феврале 2023 года помощница Анны, которая вела ее соцсети, сообщила о смерти писательницы из-за проблем со здоровьем. Посмертно Джейн третий год подряд сохраняет статус самого издаваемого автора в стране по версии Российской книжной палаты: тираж книг превышает 6 млн экземпляров, а число онлайн-прочтений достигло 32 млн.

Киноадаптацией «Твое сердце будет разбито» занимался режиссер Михаил Вайнберг («Тест на беременность», «Метод Фрейда»). Над сценарием вместе с ним работали Мария Елисоветская, Ульяна Зверева, Евгения Назипова и Марианна Кадржанова.

Сроки и детали новой экранизации станут известны позже.

