Кино и сериалы

Телеканал ТВ-3 объявил о старте съемок второго сезона гастро-тревел шоу «Особенности национальной кухни»

В новых выпусках комик Михаил Стогниенко и итальянский шеф-повар Пьер Карбонара отправятся в гастрономическую экспедицию по югу России от Кавказа до побережья Черного моря чтобы проверить, как местные жители реагируют на блюда высокой кухни и чем на самом деле живет региональная гастрономия сегодня.

В каждом городе ведущие будут не только дегустировать локальные блюда и знакомиться с культурой региона, но и собирать ингредиенты для финального рецепта. Пьер Карбонара сначала приготовит блюдо из меню московского ресторана, увидит реакцию на него местных жителей, а после погружения в город, общения с людьми и знакомства с гастрономическими привычками приготовит то, что должно будет понравиться всем. Именно эта разница — между ожиданием и реальностью — станет главной интригой каждого выпуска.

Михаил Стогниенко

ведущий

Во втором сезоне мы будем путешествовать по южным регионам и отправимся в те города, куда обычно едут отдыхать и где к еде относятся с особым теплом и трепетом: здесь важно, как замариновать, какие специи выбрать, сколько времени готовить.

