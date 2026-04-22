Данила Козловский и Федор Бондарчук спродюсируют фильм-сказку «12 месяцев»

Релиз проекта намечен на 2029 год.

Данила Козловский станет художественным руководителем и шоураннером полнометражного фильма-сказки «12 месяцев». Артист работает над сценарием картины вместе с Сергеем Левитаном, а также входит в тандем генеральных продюсеров с Федором Бондарчуком. Фильм находится в разработке.

Помимо известного сюжета про поиск подснежников зимой и волшебных персонажей-месяцев, олицетворяющих силы природы, создатели обещают современный взгляд на историю. Главные герои музыкальной сказки предстанут в новых для себя образах.

Данила Козловский

Художественный руководитель, сценарист и генеральный продюсер фильма:

Мы не стремимся проиллюстрировать известную историю, а хотим правильно подобрать к ней ключ. Даже сказание о братьях-месяцах можно и нужно «художественно взломать», чтобы получилось интересное, современное, трогательное кино с подлинностью чувств и эмоций. <...>

У меня есть личная мотивация и причина, чтобы случилось это кино: моя дочь, которой недавно исполнилось шесть лет. Так хочется сделать волшебный фильм для своей принцессы и всех принцесс нашей страны — чтобы папы повели их в кино первого января.

Сюжет, близкий к современным версиям сказки о 12 месяцах, впервые зафиксировали в XIV веке в «Экземплярии» Бартоломея из Хлумца. Наиболее известные литературные обработки истории написали чешский прозаик XIX века Божена Немцова и советский автор Самуил Маршак (1942).

В 1956 году анимационную картину по сказке выпустил «Союзмультфильм», а в 1972-м вышла игровая адаптация «Ленфильма». Сказка вошла в канон новогодних текстов, поэтому ее часто ставят на утренниках.

Премьеру «12 месяцев» планируют на 2029 год.

