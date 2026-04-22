Данила Козловский и Федор Бондарчук спродюсируют фильм-сказку «12 месяцев»

Данила Козловский станет художественным руководителем и шоураннером полнометражного фильма-сказки «12 месяцев». Артист работает над сценарием картины вместе с Сергеем Левитаном, а также входит в тандем генеральных продюсеров с Федором Бондарчуком. Фильм находится в разработке.

Помимо известного сюжета про поиск подснежников зимой и волшебных персонажей-месяцев, олицетворяющих силы природы, создатели обещают современный взгляд на историю. Главные герои музыкальной сказки предстанут в новых для себя образах.