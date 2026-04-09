Первый игровой фильм о Смешариках по сценарию Лукьяненко покажут в августе

Создатели полного метра «Смешарики сквозь вселенные» представили новый трейлер.

Появился новый трейлер «Смешарики сквозь вселенные» — первого игрового полнометражного фильма о мире мультяшных героев. В кадре привычно нарисованные Крош и Ежик отправятся в другую реальность, где превратятся в людей. Сценарий фильма написал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко («Ночной дозор», «Дневной дозор»). Картина выйдет в прокат 6 августа.

По сюжету Ежик и Крош находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются, когда они осознают, что это не игра.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами студии «Рики» и «Кинопоиска»
В игровой части фильма появятся артисты Людмила Артемьева, Александр Лыков, Ян Цапник и Дмитрий Калихов. Фрагменты с актерами режиссировал Андрей Мармонтов («Анна-детективъ», «Перевод с немецкого»), а анимационную часть — Илья Максимов, работавший над прошлыми картинами «Рики» и проектами студии «Мельница» («Смешарики. Новый сезон», «Алеша Попович и Тугарин Змей»).

Съемки проходили в Москве и Краснодаре. Над игровой частью работал оператор Евгений Коропцов («Проект „Анна Николаевна“», «Иванько»). Продюсируют проект Илья Попов («Смешарики», «Фиксики»), Татьяна Павлова («Смешарики», «ПинКод 2.0») и Юлия Николаева («Смешарики»).

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами студии «Рики» и «Кинопоиска»

В числе новых героев — педиатр Мария Семеновна (Людмила Артемьева), инженер космолета Фридрих Кофман (Иван Агапов), капитан космического корабля Афанасий Лукин (Николай Добрынин), разработчик двигателей Константин Рыбаков (Ян Цапник) и курсант космофлота Роман Злотников (Тимофей Кочнев). Антропоморфных Кроша и Ежика сыграли Дмитрий Калихов и Сергей Федоров.

Премьера научно-фантастической комедии «Смешарики сквозь вселенные» состоится 6 августа.

6+

