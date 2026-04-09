Первый игровой фильм о Смешариках по сценарию Лукьяненко покажут в августе

Появился новый трейлер «Смешарики сквозь вселенные» — первого игрового полнометражного фильма о мире мультяшных героев. В кадре привычно нарисованные Крош и Ежик отправятся в другую реальность, где превратятся в людей. Сценарий фильма написал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко («Ночной дозор», «Дневной дозор»). Картина выйдет в прокат 6 августа.

По сюжету Ежик и Крош находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются, когда они осознают, что это не игра.