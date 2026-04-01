Клим Шипенко и Соня Карпунина экранизируют «Золушку»

Режиссеры Клим Шипенко и Соня Карпунина снимут свою адаптацию сказки «Золушка». Производством фильма займется студия Yellow, Black and White, которая преимущественно снимает проекты для канала СТС («Папины дочки», «Кухня», «Даешь молодежь!», «Отель Элеон»). У «Золушки» уже есть дата премьеры: экранизацию покажут в кинотеатрах 10 февраля 2028 года.

Режиссер Клим Шипенко специализируется на блокбастерах: от драмы «Салют-7» и снятого в космосе «Вызова» до «Холопа». Режиссер и актриса, супруга Шипенко, Соня Карпунина в 2022-м сняла комедию «Хочу замуж» с Кристиной Асмус, в 2024-м — «Лотерею» с Алексеем Серебряковым и Евгением Куликом.

«Браться за такую сказку — большая ответственность для нас. Это история, которую любят многие поколения детей и их родителей. Нам важно сохранить уважение к советской экранизации, но рассказать ее современным киноязыком.

Я уверен, Соня Карпунина как сорежиссер привнесет в проект не только свой талант, но и тонкое ощущение героини, женский взгляд на эту историю. Мне кажется, именно это позволит нашей "Золушке" заговорить и с детьми, и со взрослыми на понятном и живом языке, сохранив веру в чудо, которое может случиться с каждым», — говорит Клим Шипенко.

Советский фильм «Золушка» вышел в 1947 году. Режиссеры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро работали по сценарию Евгения Шварца. Шварц использовал наиболее известную редакцию сказки, написанную Шарлем Перро. Золушку сыграла Янина Жеймо, а ее мачеху — Фаина Раневская.

«Золушка» — один из «бродячих сюжетов», который имеет свыше тысячи воплощений в фольклоре. Самую раннюю версию сказки обнаружили на египетских папирусах. В 1950-м историю экранизировал Уолт Дисней: прототипом внешности главной героини стала актриса Ингрид Бергман. Мультфильм наградили на Берлинском и Венецианском кинофестивалях.

Каст «Золушки» Шипенко и Карпуниной станет известен позже.