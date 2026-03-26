Любовь Аркус и Юрий Сапрыкин проведут показ «Двадцати дней без войны» к выходу двухтомника сценариев Германа и Кармалиты

29 марта в кинотеатре «Ленфильм» покажут драму Алексея Германа «Двадцать дней без войны». Картину представят журналист, директор по развитию Музея ОБЭРИУ Юрий Сапрыкин и киновед Любовь Аркус. Показ фильма приурочен к выходу двухтомника сценариев Германа и Светланы Кармалиты в издательстве «Сеанс».

Герман снял «Двадцать дней без войны» в 1976 году. Главные роли в фильме исполнили Юрий Никулин и Людмила Гурченко. По сюжету немолодой писатель Василий Лопатин, во время войны ставший корреспондентом «Красной звезды», по дороге из Москвы на фронт делает большой крюк. Он едет в Ташкент, где консультирует съемочную группу, работающую над фильмом по его сталинградским очеркам, навещает семью погибшего сослуживца Рубцова, встречает новый 1943 год и переживает недолгую, но яркую любовь.

Светлана Кармалита была супругой и соавтором Алексея Германа. Она написала сценарии «Хрусталев, машину!» и «Трудно быть богом», но работала и над фильмами других режиссеров: «Садись рядом, Мишка!» Якова Базеляна, «Путешествие в Кавказские горы» и «Сказание о храбром Хочбаре» Михаила Ордовского, «Торпедоносцы» Семена Арановича, «Жил отважный капитан» Рудольфа Фрунтова, «Мой боевой расчет» Михаила Никитина, «Гибель Отрара» Ардака Амиркулова.

В новый двухтомник кинопрозы вошли сценарии снятых картин («Путешествие в Кавказские горы», «Торпедоносцы», «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом») и нереализованных постановок: «Печальная и поучительная история Дика Шелтона» и «Глаз джунглей». Впервые публикуют оставшийся без экранизации детективный триллер «Долгие ночные стоянки». Издание дополняют предисловие публициста Петра Вайля и послесловие Юрия Сапрыкина.

Двухтомник «Долгие ночные стоянки. Кинопроза» выйдет из печати 26 марта. Заказать книги можно на сайте издательства.

Начало кинопоказа 29 марта в 18:25. Билеты в продаже.

