Блокбастер «Хоттабыч» с Федором Бондарчуком покажут в кино в январе 2027 года

Вышел первый трейлер осовремененной сказки — с подсвеченными верблюдами, Надеждой Михалковой в роли мамы и музыкой Icegergert.
Появился первый трейлер киносказки «Хоттабыч» с Федором Бондарчуком в главной роли. Режиссером нового ремейка стал Никита Власов («Лада Голд», «Комбинация») — он же работал над сценарием вместе с Андреем Золотаревым («Буратино», трилогия «Лед»). Фильм выйдет в прокат в январе 2027 года.
По сюжету школьник Волька тяжело переживает развод родителей. Он случайно освобождает заколдованного джинна Хоттабыча, который мечтает стать человеком и найти свою дочь. Героям предстоит вместе разобраться со своими желаниями, сразиться с колдуном из прошлого и повзрослеть.
В кадре появятся Надежда и Анна Михалковы, Нелли Уварова, Денис Власенко, Аскар Ильясов, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Тимофей Попович, Виталия Корниенко, Павел Майков, Роман Курцын и Александр Обласов. Роль мальчика Вольки исполнил Марк Григорьев («Территория», «Герой 115»).
Генеральными продюсерами проекта выступили Федор Бондарчук, Денис Баглай, Александра Ремизова и Дмитрий Нелидов. Оператор-постановщик — Михаил Дементьев («Чики», «Беспринципные», «Конец света»).
Музыкой занимался композитор Кирилл Бородулев. В трейлере картины звучат «Наследство» рэпера Icegergert и тикток-хит артистки bearwolf «Godzilla» («Один в поле воин»).
Советский писатель Лазарь Лагин опубликовал повесть-сказку «Старик Хоттабыч» в 1938 году. Приключения пионера Вольки Костылькова, который выловил в Москве-реке кувшин с просидевшим в нем три с половиной тысячи лет джинном, экранизировали в 1957-м.
В 2006 году Петр Точилин снял первую современную адаптацию сказки, рассчитанную на взрослую аудиторию. По сюжету хакер Гена прибегает к помощи Хоттабыча, чтобы спастись от бандитов и спецслужб. Джинна сыграл артист Владимир Толоконников, известный по роли Шарикова в «Собачьем сердце».
«Хоттабыч» с Федором Бондарчуком выйдет в прокат 1 января 2027 года.
6+
