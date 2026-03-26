Блокбастер «Хоттабыч» с Федором Бондарчуком покажут в кино в январе 2027 года

Появился первый трейлер киносказки «Хоттабыч» с Федором Бондарчуком в главной роли. Режиссером нового ремейка стал Никита Власов («Лада Голд», «Комбинация») — он же работал над сценарием вместе с Андреем Золотаревым («Буратино», трилогия «Лед»). Фильм выйдет в прокат в январе 2027 года.

По сюжету школьник Волька тяжело переживает развод родителей. Он случайно освобождает заколдованного джинна Хоттабыча, который мечтает стать человеком и найти свою дочь. Героям предстоит вместе разобраться со своими желаниями, сразиться с колдуном из прошлого и повзрослеть.